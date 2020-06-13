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Coronavírus

Auxílio de R$ 600: Caixa credita primeira parcela para 4,9 milhões de pessoas

Na terça (16) e na quarta-feira (17) novos beneficiários vão contar com o auxílio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 12:29

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 12:29

Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal.
Atendimento digital tenta evitar filas em frente a agências Crédito: Vitor Jubini
A CAIXA, creditará na próxima terça-feira (16) e na quarta-feira (17) o pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial do Governo Federal para mais 4,9 milhões de beneficiários. No total, serão disponibilizados mais R$ 3,2 bilhões.
As datas, que seguem portaria a ser publicada e preveem o recebimento dos recursos por parte do Ministério da Cidadania, têm o objetivo de aprimorar o pagamento e evitar concentrações nos meios digitas e aglomerações nos pontos de atendimento.
Nesta etapa de pagamentos da primeira parcela do Auxílio Emergencial, os beneficiários nascidos de janeiro a junho poderão movimentar digitalmente os valores pelo CAIXA Tem a partir da terça-feira (16) e os nascidos de julho a dezembro, a partir da quarta-feira (17).
Os beneficiários podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da CAIXA: site auxilio.caixa.gov.br e aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial.
Os beneficiários que optarem por sacar o benefício em espécie deverão seguir o calendário escalonado por mês de aniversário. Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da CAIXA ou conta em outro banco.

ATENDIMENTO DIGITAL

A prioridade da CAIXA ainda é manter o atendimento digital. Dessa forma, o banco reforça a orientação de que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do aplicativo CAIXA Tem.

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O beneficiário que recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa.
Para gerar o cartão, basta acessar o App e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual, logo na tela inicial e seguir os passos. O aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.
Para usar o Cartão de Débito Virtual basta informar os dados disponibilizados pelo App nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.

COMO PAGAR NAS MAQUININHAS COM QR Code

Além da possibilidade de uso do cartão de débito virtual, que já estava disponível para compras online, o aplicativo agora oferece a opção pague na maquininha, nova forma de pagamento digital que pode ser utilizada nos estabelecimentos físicos habilitados.
A nova funcionalidade do CAIXA Tem é por leitura de QR Code gerado pelas maquininhas dos estabelecimentos e que pode ser facilmente escaneado pela maioria dos telefones celulares equipados com câmera.

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Quando o cliente seleciona a opção Pague na maquininha, no aplicativo CAIXA Tem, automaticamente a câmera do celular é aberta. O usuário deve então apontar o celular para leitura do QR Code gerado na maquininha do estabelecimento.

SEGUNDA PARCELA

Para o público que começou a receber a primeira parcela depois do dia 30 de abril, as datas de liberação da segunda parcela do benefício serão divulgadas posteriormente pelo Ministério da Cidadania.

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