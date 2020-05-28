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Diretamente do celular

Caixa libera QR Code para pagamentos em lojas com auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (28) que os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 poderão fazer pagamentos de compras em lojas físicas diretamente do celular, por meio da tecnologia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 19:43

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 19:43

Pagamento por QR Code
Pagamento por QR Code Crédito: Pixabay
A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (28) que os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 poderão fazer pagamentos de compras em lojas físicas diretamente do celular, por meio da tecnologia do QR Code.
Segundo o banco, o mecanismo já foi disponibilizado para aparelhos Android e será lançado no sistema iOS no sábado (30).
O lançamento faz parte do plano para reduzir o movimento de pessoas nas agências durante a pandemia do novo coronavírus e controlar a demanda por saques em dinheiro.
Segundo a Caixa, mais de 3 milhões de estabelecimentos já contam com a tecnologia, que é associada às maquininhas de cartão.
Para fazer o pagamento, a pessoa deve ir ao caixa da loja, abrir o aplicativo "Caixa Tem" e selecionar a opção "pagar na maquininha".

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O comerciante incluirá o valor da compra e a câmera do celular do cliente será usada para ler o código quadrado que aparece na maquininha. Após conferir o valor, é necessário confirmar a operação.
O recibo é salvo automaticamente no aplicativo.
Até o momento, além dos saques nas agências, beneficiários do programa podiam usar o dinheiro do auxílio para fazer compras pela internet ou pagar contas e boletos.
Nesta quarta-feira (27), foram sacados R$ 112 milhões, enquanto as operações virtuais somaram R$ 647 milhões.
De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a operação do novo mecanismo é coordenada pela bandeira Elo, que tem participação de Caixa, Banco do Brasil e Bradesco.
Segundo ele, o sistema está aberto para parcerias com todas as empresas de maquininhas.

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