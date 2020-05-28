Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Caixa informará datas da terceira parcela do auxílio em duas semanas
R$ 600

Caixa informará datas da terceira parcela do auxílio em duas semanas

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta quinta-feira (28) que o calendário para o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial será divulgado em 'cerca de duas semanas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 18:01

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 18:01

Aplicativo Caixa Tem onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial
Aplicativo Caixa Tem informa onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta quinta-feira (28) que o calendário para o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial será divulgado em "cerca de duas semanas".
Com a divulgação das datas de liberação da última parcela do benefício, o banco também pretende informar um novo calendário para pagamento de lotes residuais para pessoas que ainda não receberam a primeira ou a segunda parte do benefício.
Neste sábado (30), a Caixa passa a liberar os saques em dinheiro da segunda parcela. Os valores já foram transferidos para as contas digitais sociais dos beneficiários e podem ser utilizados para compras e pagamentos de contas pelo aplicativo Caixa Tem.
O auxílio emergencial é uma medida do governo federal para transferir renda para trabalhadores informais, microempreendedores e desempregados durante a quarentena de combate ao novo coronavírus.

Veja Também

Cerca de 1/3 dos que pediram auxílio ainda não receberam, diz Datafolha

O benefício é pago em três parcelas de R$ 600, mas pode ter o valor elevado para R$ 1.200 para mães que, sozinhas, são responsáveis pelo sustento da família.
Até esta quinta, 57,9 milhões de pessoas já tinham recebido ao menos uma das duas parcelas do auxílio emergencial, ao custo de R$ 74 bilhões para os cofres públicos, segundo Guimarães.
Até o momento, há no país 59 milhões de cidadãos considerados aptos para receber o benefício.
Outros 42 milhões de solicitações foram negadas porque, segundo a análise realizada pela Dataprev (empresa de tecnologia da Previdência), os requisitantes não têm direito ao benefício.
Ao todo, 106,5 milhões de benefícios foram solicitados, dos quais 101,2 milhões já foram analisados.

Veja Também

Rodrigo Maia vê risco em redução do valor do auxílio emergencial

A Caixa ainda realiza a primeira análise de 5,3 milhões de requerimentos e está fazendo a reanálise, pela segunda ou terceira vez, de outros 5,1 milhões de pessoas que se candidataram a receber o auxílio emergencial.

CAIXA ABRE NO SÁBADO 

A Caixa Econômica Federal vai abrir 2.213 agências neste sábado (30), em todo o país, para liberar o saque da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais, contribuintes individuais do INSS e MEIs (microempreendedores individuais) nascidos em janeiro.
O horário de funcionamento das agências será das 8h às 12h.
Para conseguir ter acesso ao dinheiro, os beneficiários devem ter recebido a primeira parcela até o dia 30 de abril.
Esses cidadãos já tiveram a opção de movimentar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem, fazendo o pagamento de contas e boletos, ou realizando compras digitais em estabelecimentos conveniados.

Veja Também

Auxílio emergencial deve ser prorrogado sob outro formato, diz secretário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados