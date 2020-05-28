Caixa abre 51 agências sábado para pagar auxílio; confira calendário

Caixa abre 51 agências sábado para saque do auxílio emergencial no ES
A Caixa Econômica Federal vai abrir 51 agências neste sábado (30) para fazer o pagamento dos R$ 600 do auxílio emergencial liberado pelo governo federal. As agências vão funcionar das 8h às 12h, exclusivamente para os saques do benefício para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque em espécie do benefício
As 51 agências estão distribuídas por 33 municípios somente na Serra, por exemplo, haverá sete agências abertas. Em Vila Velha serão cinco agências, três em Cariacica e duas em Vitória.
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CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS
Neste sábado começam a receber os beneficiários nascidos em janeiro e que não fazem parte do programa Bolsa Família, que já receberam a segunda parcela. O pagamento continuará ao longo das próximas semanas para os beneficiários que nasceram nos meses seguintes. Os nascidos em dezembro, por exemplo, só vão poder sacar a segunda parcela a partir do dia 12 de junho.
Nesta sexta-feira (29), terminam os escalonamentos definidos para pagamento da segunda parcela aos beneficiários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa-Família, contemplando 9,5 milhões de beneficiários, e para o pagamento da primeira parcela aos 8,3 milhões de pessoas que ainda não tinham recebido o recurso, totalizando R$ 5,3 bilhões. Mesmo após o encerramento desses calendários, os valores do auxílio continuarão disponíveis para recebimento.