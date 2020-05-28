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Pagamento aos nascidos em janeiro

Caixa abre 51 agências sábado para pagar auxílio; confira calendário

As agências estão divididas em 33 municípios e vão funcionar das 8h às 12h. Calendário de pagamento em dinheiro atende aos nascidos em janeiro e que não são beneficiários do Bolsa-Família. Confira calendário de pagamento em dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 14:09

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 14:09

Data: 11/05/2020 - ES - Vila Velha - Fila para entrar na Caixa da Glória, em Vila Velha - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Agência da Glória, em Vila Velha, é uma das que está programada para abrir no sábado Crédito: Ricardo Medeiros
Caixa abre 51 agências sábado para saque do auxílio emergencial no ES
Caixa Econômica Federal vai abrir 51 agências neste sábado (30) para fazer o pagamento dos R$ 600 do auxílio emergencial liberado pelo governo federal. As agências vão funcionar das 8h às 12h, exclusivamente para os saques do benefício para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque em espécie do benefício
As 51 agências estão distribuídas por 33 municípios  somente na Serra, por exemplo, haverá sete agências abertas. Em Vila Velha serão cinco agências, três em Cariacica e duas em Vitória.

VEJA QUAIS AGÊNCIAS DA CAIXA VÃO ABRIR NO ESPÍRITO SANTO

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CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

Neste sábado começam a receber os beneficiários nascidos em janeiro e que não fazem parte do programa Bolsa Família, que já receberam a segunda parcela. O pagamento continuará ao longo das próximas semanas para os beneficiários que nasceram nos meses seguintes. Os nascidos em dezembro, por exemplo, só vão poder sacar a segunda parcela a partir do dia 12 de junho.
Nesta sexta-feira (29), terminam os escalonamentos definidos para pagamento da segunda parcela aos beneficiários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa-Família, contemplando 9,5 milhões de beneficiários, e para o pagamento da primeira parcela aos 8,3 milhões de pessoas que ainda não tinham recebido o recurso, totalizando R$ 5,3 bilhões. Mesmo após o encerramento desses calendários, os valores do auxílio continuarão disponíveis para recebimento.

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