Caixa abre 51 agências sábado para pagar auxílio; confira calendário

Agência da Glória, em Vila Velha, é uma das que está programada para abrir no sábado Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Caixa abre 51 agências sábado para saque do auxílio emergencial no ES

As 51 agências estão distribuídas por 33 municípios  somente na Serra, por exemplo, haverá sete agências abertas. Em Vila Velha serão cinco agências, três em Cariacica e duas em Vitória.

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CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

Neste sábado começam a receber os beneficiários nascidos em janeiro e que não fazem parte do programa Bolsa Família, que já receberam a segunda parcela. O pagamento continuará ao longo das próximas semanas para os beneficiários que nasceram nos meses seguintes. Os nascidos em dezembro, por exemplo, só vão poder sacar a segunda parcela a partir do dia 12 de junho.