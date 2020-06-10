Saque-emergencial de R$ 1.045 do FGTS começa segunda mesmo sem calendário

Carteira de Trabalho e Previdência Social do Ministério do Trabalho Crédito: Carlos Alberto Silva

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Caixa e o Ministério da Economia afirmaram que os procedimentos relativos ao pagamento do saque-emergencial do FGTS serão divulgados "em breve". Essa é mais uma medida para aliviar os impactos da crise econômica causada pelo coronavírus nas famílias.

De acordo com o presidente do Conselho Curador do FGTS do Ministério da Economia, Júlio César Costa Pinto, as pessoas que têm conta na Caixa ou em outra instituição financeira poderão receber em suas próprias contas.

"Em breve teremos a definição de como as pessoas que não possuem conta em banco poderão acessar o saque-imediato (ainda não há previsão legal para que possam receber em poupança digital)", disse.

15 de junho a 31 de dezembro de 2020. Com esse cronograma, durante um certo período, os recursos serão pagos ao mesmo tempo que o De acordo com a Medida Provisória 946/2020, que permitiu esse saque nas cotas do FGTS, o dinheiro estará disponível de. Com esse cronograma, durante um certo período, os recursos serão pagos ao mesmo tempo que o auxílio emergencial de R$ 600

Em todo o país, a liberação do FGTS deve injetar na economia mais de R$ 36 bilhões com a medida, segundo cálculos do governo. Ao todo, cerca de 60 milhões de brasileiros devem ser beneficiados por essa MP.

COMO SERÁ CALCULADO O PAGAMENTO DO NOVO SAQUE DO FGTS

O saque será limitado a R$ 1.045 por trabalhador, independentemente do número de contas ativas ou inativas que tenha. Caso o trabalhador tenha um limite menor que R$ 1.045 na conta do FGTS, ele poderá retirar todo o valor.

COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SAQUE DO FGTS

Mas se o trabalhador tiver mais que uma conta, a retirada dos valores vai acontecer da seguinte forma: primeiro retira-se da conta inativa de menor valor, depois da conta inativa de maior valor, depois da conta ativa.

Os trabalhadores vão receber o crédito em conta e terão que esperar alguns dias para sacar os recursos em espécie. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o FGTS seguirá a mesma lógica de pagamento do auxílio emergencial.

"Faremos o depósito e o saque acontecerá alguns dias depois. Isso vai permitir com que haja uma minimização das filas", disse em transmissão na rede social.

De acordo com o presidente, dos 60 milhões de pessoas com direito ao saque do FGTS, 20 milhões não têm conta em banco. Nestes casos, elas vão receber o crédito em conta digital. Além disso, o calendário de pagamento do Fundo de Garantia também será ordenado por mês de nascimento.