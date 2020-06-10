Saque-emergencial de R$ 1.045 do FGTS começa segunda mesmo sem calendário

Começa na próxima segunda-feira (15) o saque-emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Mesmo sem ainda haver um cronograma com todas as datas, que está em fase final de elaboração pela Caixa Econômica Federal, o governo confirmou que as primeiras pessoas vão começar a receber desde já.
Ao todo, serão 790 mil pessoas contempladas no Espírito Santo com a liberação dos recursos. A estimativa é que sejam liberados R$530 milhões aos trabalhadores com contas ativas e inativas no Estado. Os detalhes de como será o saque, bem como o calendário, ainda serão anunciados.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Caixa e o Ministério da Economia afirmaram que os procedimentos relativos ao pagamento do saque-emergencial do FGTS serão divulgados "em breve". Essa é mais uma medida para aliviar os impactos da crise econômica causada pelo coronavírus nas famílias.
De acordo com o presidente do Conselho Curador do FGTS do Ministério da Economia, Júlio César Costa Pinto, as pessoas que têm conta na Caixa ou em outra instituição financeira poderão receber em suas próprias contas.
"Em breve teremos a definição de como as pessoas que não possuem conta em banco poderão acessar o saque-imediato (ainda não há previsão legal para que possam receber em poupança digital)", disse.
De acordo com a Medida Provisória 946/2020, que permitiu esse saque nas cotas do FGTS, o dinheiro estará disponível de 15 de junho a 31 de dezembro de 2020. Com esse cronograma, durante um certo período, os recursos serão pagos ao mesmo tempo que o auxílio emergencial de R$ 600.
Em todo o país, a liberação do FGTS deve injetar na economia mais de R$ 36 bilhões com a medida, segundo cálculos do governo. Ao todo, cerca de 60 milhões de brasileiros devem ser beneficiados por essa MP.
COMO SERÁ CALCULADO O PAGAMENTO DO NOVO SAQUE DO FGTS
O saque será limitado a R$ 1.045 por trabalhador, independentemente do número de contas ativas ou inativas que tenha. Caso o trabalhador tenha um limite menor que R$ 1.045 na conta do FGTS, ele poderá retirar todo o valor.
COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SAQUE DO FGTS
Mas se o trabalhador tiver mais que uma conta, a retirada dos valores vai acontecer da seguinte forma: primeiro retira-se da conta inativa de menor valor, depois da conta inativa de maior valor, depois da conta ativa.
Os trabalhadores vão receber o crédito em conta e terão que esperar alguns dias para sacar os recursos em espécie. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o FGTS seguirá a mesma lógica de pagamento do auxílio emergencial.
"Faremos o depósito e o saque acontecerá alguns dias depois. Isso vai permitir com que haja uma minimização das filas", disse em transmissão na rede social.
De acordo com o presidente, dos 60 milhões de pessoas com direito ao saque do FGTS, 20 milhões não têm conta em banco. Nestes casos, elas vão receber o crédito em conta digital. Além disso, o calendário de pagamento do Fundo de Garantia também será ordenado por mês de nascimento.
Por nota, a Caixa afirmou que divulgará em breve os procedimentos e o calendário do saque-emergencial do FGTS.