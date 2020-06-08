Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem sair de casa

Caixa vai usar conta poupança digital para saque-emergencial do FGTS

Mecanismo valerá para quem não possui conta no banco. Só no Espírito Santo, devem ser beneficiados 790 mil trabalhadores com a liberação de até R$ 1.045 por pessoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 18:10

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 18:10

atendimento em agência da caixa. fgts
Atendimento de FGTS e PIS para trabalhadores em agência da Caixa de Jardim Camburi, Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr
A Caixa vai usar conta poupança digital para o saque-emergencial de até R$ 1.045 do FGTS. A medida já vem sendo adotada para pagar o auxílio-emergencial de R$ 600 do governo federal e o Benefício Emergencial (BEm) para os trabalhadores que tiveram redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão do contrato. 
Dessa forma, o banco pretende reduzir o número de pessoas indo até as agências bancárias, além de garantir que o dinheiro do Fundo de Garantia chegue integralmente aos beneficiários.
Os pagamentos do saque-emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devem começar no dia 15 de junho. Porém, o calendário de pagamento, que está sendo elaborado pela Caixa,  ainda não foi divulgado. Essa é mais uma medida para aliviar os impactos da crise econômica causada pelo coronavírus nas famílias.

Veja Também

Entenda como será o saque-emergencial de R$ 1.045 do FGTS

Serão pagos até R$ 1.045 para cada trabalhador  valor de um salário mínimo  com contas do FGTS, sejam elas ativas ou inativas. Só no Espírito Santodevem ser beneficiados 790 mil trabalhadores, conforme já mostrou A Gazeta. O total a ser pago no Estado pode chegar a R$ 530 milhões.
De acordo com a Medida Provisória 946/2020, que permitiu esse saque nas cotas do FGTS, o dinheiro estará disponível de 15 de junho a 31 de dezembro de 2020. Com esse cronograma, durante um certo período, os recursos serão pagos ao mesmo tempo que o auxílio emergencial.

Veja Também

Saque de R$ 1.045 do FGTS começa em 15 de junho, mas ainda não há cronograma

Em todo o país, a liberação do FGTS deve injetar na economia mais de R$ 36 bilhões com a medida, segundo cálculos do governo. Ao todo, cerca de 60 milhões de brasileiros devem ser beneficiados por essa MP.

COMO SERÁ CALCULADO O PAGAMENTO DO NOVO SAQUE DO FGTS

O saque será limitado a R$ 1.045 por trabalhador, independentemente do número de contas ativas ou inativas que tenha. Caso o trabalhador tenha um limite menor que R$ 1.045 na conta do FGTS, ele poderá retirar todo o valor.

Veja Também

Auxílio de R$ 600: saiba como usar conta digital para pagar boletos

Mas se o trabalhador tiver mais que uma conta, a retirada dos valores vai acontecer da seguinte forma: primeiro retira-se da conta inativa de menor valor, depois da conta inativa de maior valor, depois da conta ativa.

COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SAQUE DO FGTS

Os trabalhadores vão receber o crédito em conta e terão que esperar alguns dias para sacar os recursos em espécie. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o FGTS seguirá  a mesma lógica de pagamento do auxílio emergencial.
"Faremos o depósito e o saque acontecerá alguns dias depois. Isso vai permitir com que haja uma minimização das filas", disse em transmissão na rede social.

Veja Também

App do auxílio emergencial deve ser atualizado para liberar compras

De acordo com o presidente, dos 60 milhões de pessoas com direito ao saque do FGTS, 20 milhões não têm conta em banco. Nestes casos, elas vão receber o crédito em conta digital. Além disso, o calendário de pagamento do Fundo de Garantia também será ordenado por mês de nascimento.
Por nota, a Caixa afirmou que divulgará em breve os procedimentos e o calendário do saque-emergencial do FGTS. O Ministério da Cidadania também foi procurado, mas não respondeu até às 18 horas desta segunda-feira (8). Quando se manifestar esta matéria será atualizada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados