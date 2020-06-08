Caixa vai usar conta poupança digital para saque-emergencial do FGTS

A Caixa vai usar conta poupança digital para o saque-emergencial de até R$ 1.045 do FGTS. A medida já vem sendo adotada para pagar o auxílio-emergencial de R$ 600 do governo federal e o Benefício Emergencial (BEm) para os trabalhadores que tiveram redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão do contrato.
Dessa forma, o banco pretende reduzir o número de pessoas indo até as agências bancárias, além de garantir que o dinheiro do Fundo de Garantia chegue integralmente aos beneficiários.
Os pagamentos do saque-emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devem começar no dia 15 de junho. Porém, o calendário de pagamento, que está sendo elaborado pela Caixa, ainda não foi divulgado. Essa é mais uma medida para aliviar os impactos da crise econômica causada pelo coronavírus nas famílias.
Serão pagos até R$ 1.045 para cada trabalhador valor de um salário mínimo com contas do FGTS, sejam elas ativas ou inativas. Só no Espírito Santo, devem ser beneficiados 790 mil trabalhadores, conforme já mostrou A Gazeta. O total a ser pago no Estado pode chegar a R$ 530 milhões.
De acordo com a Medida Provisória 946/2020, que permitiu esse saque nas cotas do FGTS, o dinheiro estará disponível de 15 de junho a 31 de dezembro de 2020. Com esse cronograma, durante um certo período, os recursos serão pagos ao mesmo tempo que o auxílio emergencial.
Em todo o país, a liberação do FGTS deve injetar na economia mais de R$ 36 bilhões com a medida, segundo cálculos do governo. Ao todo, cerca de 60 milhões de brasileiros devem ser beneficiados por essa MP.
COMO SERÁ CALCULADO O PAGAMENTO DO NOVO SAQUE DO FGTS
O saque será limitado a R$ 1.045 por trabalhador, independentemente do número de contas ativas ou inativas que tenha. Caso o trabalhador tenha um limite menor que R$ 1.045 na conta do FGTS, ele poderá retirar todo o valor.
Mas se o trabalhador tiver mais que uma conta, a retirada dos valores vai acontecer da seguinte forma: primeiro retira-se da conta inativa de menor valor, depois da conta inativa de maior valor, depois da conta ativa.
COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SAQUE DO FGTS
Os trabalhadores vão receber o crédito em conta e terão que esperar alguns dias para sacar os recursos em espécie. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o FGTS seguirá a mesma lógica de pagamento do auxílio emergencial.
"Faremos o depósito e o saque acontecerá alguns dias depois. Isso vai permitir com que haja uma minimização das filas", disse em transmissão na rede social.
De acordo com o presidente, dos 60 milhões de pessoas com direito ao saque do FGTS, 20 milhões não têm conta em banco. Nestes casos, elas vão receber o crédito em conta digital. Além disso, o calendário de pagamento do Fundo de Garantia também será ordenado por mês de nascimento.
Por nota, a Caixa afirmou que divulgará em breve os procedimentos e o calendário do saque-emergencial do FGTS. O Ministério da Cidadania também foi procurado, mas não respondeu até às 18 horas desta segunda-feira (8). Quando se manifestar esta matéria será atualizada.