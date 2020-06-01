App do auxílio emergencial deve ser atualizado para liberar compras

Aplicativo Caixa Tem onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

Caixa Tem. As compras nas lojas físicas, usando o QR Code e sem a necessidade de cartão de plástico, foram liberadas pela Antes de fazer compras em lojas físicas, nas maquininhas de cartão, com a conta digital da Caixa, os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 precisam atualizar o aplicativo. As compras nas lojas físicas, usando o QR Code e sem a necessidade de cartão de plástico, foram liberadas pela Caixa na última sexta-feira (29). Até aquele momento, o aplicativo só permitia aquisições on-line.

Nesta segunda-feira (1º), o presidente do banco, Pedro Guimarães, afirmou que "é importante que todos atualizem a versão do aplicativo para que possam realizar compras via QR Code. Se você não tiver a última versão, não vai conseguir realizar essa compra". Essa já é a 16ª atualização do aplicativo.



A nova possibilidade vem como uma alternativa para que as filas nas agências da Caixa diminuam, já que mesmo quem não tem um cartão físico do banco não precisará sacar o dinheiro.

COMO PAGAR NAS MAQUININHAS

O primeiro passo é atualizar o aplicativo. Depois, com o app, será possível aos usuários fazer compras em estabelecimentos comerciais físicos por meio de QR Code (código de imagem).

Com o aplicativo aberto, o usuário vai selecionar a opção de cartão digital;

Vai apontar a câmera do celular para o QR Code na tela da maquininha;

Essa imagem será lida pelo aplicativo;

A cobrança será realizada.

CALENDÁRIO DE LIBERAÇÃO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS

Para evitar aglomeração na porta das agências, o calendário de pagamentos é dividido de acordo com o mês de nascimento do beneficiário (veja o calendário no final da matéria). É importante lembrar que a transferência de valores pode ser feita pelo aplicativo sem a necessidade de ir até uma agência.

Para não perder a viagem na hora de ir ao banco, é melhor prestar atenção aos documentos que você deve levar. Além disso, segundo a Caixa, os beneficiários que forem às agências, que terão a triagem nas filas ampliada, fora da sua data para o recebimento de pagamento em espécie não permanecerão no local.