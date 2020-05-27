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PicPay: instabilidade do sistema prejudica transferência do auxílio emergencial

Segundo a empresa, nesses casos, o dinheiro do benefício do governo federal é estornado e exibido no aplicativo 'Caixa Tem' em até três horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 16:43

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 16:43

Auxílio emergencial do governo federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves
Na hora de fazer a transferência do auxílio emergencial para suas contas bancárias, alguns usuários do PicPay perceberam que o dinheiro não caiu na conta do aplicativo. Segundo a empresa, por instabilidade do sistema, algumas vezes a transação de transferência de saldo do cartão virtual de débito para a conta de pagamento do PicPay não é concluída. Nesses casos, o dinheiro é estornado e exibido no aplicativo Caixa Tem em até três horas.
Há quatro dias, para ter acesso ao dinheiro do auxílio emergencial, uma estudante de 25 anos, que preferiu não se identificar, transferiu o dinheiro da conta digital para o aplicativo do PicPay. Depois, transferiu para a sua conta pessoal de outro banco, mas o dinheiro ainda não caiu. "Eu tentei falar com a empresa, mas não consegui nenhuma resposta e agora quero saber o que aconteceu com o meu dinheiro", contou.

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APP segue calendário da Caixa para saque em dinheiro do auxílio emergencial

Um acordo de integração do PicPay com a Caixa permitiu que o benefício pudesse ser utilizado na plataforma do aplicativo sem nenhuma cobrança de taxas do cidadão, das entidades parceiras ou do poder público no repasse desses benefícios.
Para tentar conter as longas filas, a Caixa mudou o calendário de pagamento da segunda parcela. Começou primeiro o pagamento dos beneficiários do Bolsa-Família e abriu uma conta poupança digital para os demais beneficiários, impedindo saques e transferências num primeiro momento.

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Entenda como transferir ou sacar o auxílio emergencial pelo PicPay

A transferência da conta digital para o aplicativo permite que os beneficiários do auxílio utilizem o dinheiro, ainda que de modo virtual, sem que tenham a necessidade de ir às agências da Caixa ou às loterias para realizar o saque em espécie. Para outras conta-corrente,s a Caixa ainda não autorizou a transferência dos recursos.

RESPOSTA DO PICPAY NA ÍNTEGRA

Por meio da tecnologia, milhares de pessoas estão recebendo em casa, direto no celular, seus benefícios do governo e de entidades como a CUFA, sem precisar ir a nenhum lugar físico, sem enfrentar filas ou aglomerações. Prestando um serviço dotado de responsabilidade social, o PicPay não cobra nenhuma taxa do cidadão, das entidades parceiras ou do poder público no repasse desses benefícios.
No caso do auxílio emergencial, um acordo de integração com a Caixa permite que o benefício possa ser utilizado no PicPay, oferecendo vantagens adicionais aos serviços básicos da poupança social digital, criada para pagamento dos R$ 600.
Em relação aos problemas relatados, verificamos que, por instabilidade do sistema, algumas vezes não é concluída a transação  transferência de saldo do cartão virtual de débito para a conta de pagamento do PicPay. Nesses casos, o dinheiro é estornado e exibido no aplicativo Caixa Tem em até 3 horas.

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