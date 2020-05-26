APP segue calendário da Caixa para saque em dinheiro do auxílio emergencial

Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves

Os beneficiários do auxílio emergencial do governo federal que optarem por fazer a transferência dos valores para o PicPay deverão aguardar o calendário da Caixa para fazer o saque dos R$ 600 em espécie. Ainda assim, o dinheiro pode ser retirado nos terminais do Banco24Horas, sem a necessidade de enfrentar filas nas agências da Caixa ou nas lotéricas.

De acordo com a assessoria de imprensa do PicPay, desde meados de abril é possível fazer a transferência dos valores do auxílio emergencial para o aplicativo. É possível transferir todo o valor do cartão virtual de débito para a conta de pagamento do PicPay, mesmo que a pessoa tenha mais que R$ 600 de saldo, explica a empresa.

A transferência não tem nenhum custo ou cobrança de taxas  e é possível que os usuários recebam um cashback  uma espécie de desconto extra  ao pagar contas e fazer compras utilizando o PicPay na transação.

Segundo o PicPay, os beneficiários que optarem por transferir o dinheiro do auxílio para o aplicativo podem comprar em 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam o aplicativo como forma de pagamento ou tenham máquinas da Cielo ou Getnet. Também é possível pagar contas de água, luz, telefone e boletos bancários.

Por fim, a assessoria do PicPay ressalta que o dinheiro deixado como saldo no aplicativo também rende diária e automaticamente 100% do CDI  mais que uma aplicação em poupança, por exemplo. Além disso, a carteira digital oferece um método de pagamento à distância, feito pelo celular sem contato físico com dinheiro ou maquininhas, o que é importante nesse momento de isolamento social, conclui o posicionamento da empresa.

VEJA COMO TRANSFERIR O DINHEIRO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O APLICATIVO