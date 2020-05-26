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Benefício de R$ 600

APP segue calendário da Caixa para saque em dinheiro do auxílio emergencial

Recursos poderão ser retirados, sem filas, nos terminais de atendimento do Banco24Horas. Pelo aplicativo beneficiário pode pagar boletos e contas de água e luz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 09:36

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 09:36

Auxílio emergencial do governo federal
Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves
Os beneficiários do auxílio emergencial do governo federal que optarem por fazer a transferência dos valores para o PicPay deverão aguardar o calendário da Caixa para fazer o saque dos R$ 600 em espécie. Ainda assim, o dinheiro pode ser retirado nos terminais do Banco24Horas, sem a necessidade de enfrentar filas nas agências da Caixa ou nas lotéricas.
De acordo com a assessoria de imprensa do PicPay, desde meados de abril é possível fazer a transferência dos valores do auxílio emergencial para o aplicativo. É possível transferir todo o valor do cartão virtual de débito para a conta de pagamento do PicPay, mesmo que a pessoa tenha mais que R$ 600 de saldo, explica a empresa.

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A transferência não tem nenhum custo ou cobrança de taxas  e é possível que os usuários recebam um cashback  uma espécie de desconto extra  ao pagar contas e fazer compras utilizando o PicPay na transação.
Segundo o PicPay, os beneficiários que optarem por transferir o dinheiro do auxílio para o aplicativo podem comprar em 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam o aplicativo como forma de pagamento ou tenham máquinas da Cielo ou Getnet. Também é possível pagar contas de água, luz, telefone e boletos bancários.

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Por fim, a assessoria do PicPay ressalta que o dinheiro deixado como saldo no aplicativo também rende diária e automaticamente 100% do CDI  mais que uma aplicação em poupança, por exemplo. Além disso, a carteira digital oferece um método de pagamento à distância, feito pelo celular sem contato físico com dinheiro ou maquininhas, o que é importante nesse momento de isolamento social, conclui o posicionamento da empresa.

VEJA COMO TRANSFERIR O DINHEIRO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O APLICATIVO

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