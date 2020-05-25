Entenda como transferir ou sacar o auxílio emergencial pelo PicPay

Os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal passaram a ter mais uma opção para usar o dinheiro sem precisar enfrentar filas. Desde o fim de abril, as pessoas que recebem o benefício podem transferir os valores para o PicPay sem custos adicionais ou taxas a serem pagas.
A transferência para o aplicativo permite que os beneficiários utilizem o dinheiro, ainda que de modo virtual, sem que tenham a necessidade de ir até as agências da Caixa, ou loterias, para fazer o saque em espécie. Para outras conta-corrente, a Caixa não autorizou a transferência dos recursos.
VEJA O PASSO A PASSO PARA TRANSFERIR O AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O PICPAY
- Primeiro é preciso acessar o aplicativo da Caixa e selecionar a parte de cartões.
- Na sequência, deve-se criar um cartão de débito virtual. Assim que o cartão for criado irá aparecer o nome do beneficiado, o número do cartão e a validade dele. No fim desta etapa a pessoa deve clicar em ver código de segurança. É recomendável anotar tais informações, já que elas serão utilizadas mais à frente.
- Depois de gerado o cartão o beneficiário deve ir até o aplicativo do PicPay e clicar em Carteira e, depois, adicionar dinheiro. Na nova tela aparecerá a opção Cartão de débito virtual Caixa. Neste momento o beneficiário deverá informar os dados do cartão da Caixa que anotou.
- Depois que o cartão for adicionado ao PicPay a pessoa pode escolher quanto deseja transferir para o PicPay. Pode ser o valor completo os R$ 600 ou menos.
- Por fim, depois de escolhido o valor, a pessoa deverá informar ao aplicativo o código de segurança do cartão da Caixa para concluir a transação.
Depois que o dinheiro for transferido para a carteira do aplicativo o usuário poderá realizar o pagamento de contas e boletos, transferir o dinheiro para outras pessoas e fazer saques pela rede Banco24Horas. O aplicativo também permite recarga de celular e de cartão para transporte público, além do pagamento de estacionamentos e compras online.