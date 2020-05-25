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Entenda como transferir ou sacar o auxílio emergencial pelo PicPay

Pessoas podem migrar o dinheiro para o aplicativo sem custos ou taxas sem a necessidade de ir até uma agência lotérica ou da Caixa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 11:55

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 11:55

Auxílio emergencial do governo federal
Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal passaram a ter mais uma opção para usar o dinheiro sem precisar enfrentar filas. Desde o fim de abril, as pessoas que recebem o benefício podem transferir os valores para o PicPay sem custos adicionais ou taxas a serem pagas.

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Picpay segue calendário da Caixa para saque em dinheiro do auxílio emergencial

A transferência para o aplicativo permite que os beneficiários utilizem o dinheiro, ainda que de modo virtual, sem que tenham a necessidade de ir até as agências da Caixa, ou loterias, para fazer o saque em espécie. Para outras conta-corrente, a Caixa não autorizou a transferência dos recursos.

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PicPay: instabilidade do sistema prejudica transferência do auxílio emergencial

VEJA O PASSO A PASSO PARA TRANSFERIR O AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O PICPAY

  • Primeiro é preciso acessar o aplicativo da Caixa e selecionar a parte de cartões.
Aba de cartões do aplicativo
Aba de cartões do aplicativo Crédito: Reprodução Caixa Tem
  • Na sequência, deve-se criar um cartão de débito virtual. Assim que o cartão for criado irá aparecer o nome do beneficiado, o número do cartão e a validade dele. No fim desta etapa a pessoa deve clicar em ver código de segurança. É recomendável anotar tais informações, já que elas serão utilizadas mais à frente.
Um cartão virtual deve ser criado pelo beneficiário
Um cartão virtual deve ser criado pelo beneficiário Crédito: Reprodução Caixa Tem
  • Depois de gerado o cartão o beneficiário deve ir até o aplicativo do PicPay e clicar em Carteira e, depois, adicionar dinheiro. Na nova tela aparecerá a opção Cartão de débito virtual Caixa. Neste momento o beneficiário deverá informar os dados do cartão da Caixa que anotou.
Usuário deverá cadastrar o cartão da Caixa para
Usuário deverá cadastrar o cartão da Caixa para "transferir" o dinheiro para o aplicativo Crédito: Reprodução PicPay
  • Depois que o cartão for adicionado ao PicPay a pessoa pode escolher quanto deseja transferir para o PicPay. Pode ser o valor completo  os R$ 600  ou menos.
Usuário deve escolher quanto quer transferir
Usuário deve escolher quanto quer transferir Crédito: Reprodução PicPay
  • Por fim, depois de escolhido o valor, a pessoa deverá informar ao aplicativo o código de segurança do cartão da Caixa para concluir a transação.
Usuário deverá digitar o código de segurança do cartão da Caixa
Usuário deverá digitar o código de segurança do cartão da Caixa Crédito: Reprodução PicPay
Depois que o dinheiro for transferido para a carteira do aplicativo o usuário poderá realizar o pagamento de contas e boletos, transferir o dinheiro para outras pessoas e fazer saques pela rede Banco24Horas. O aplicativo também permite recarga de celular e de cartão para transporte público, além do pagamento de estacionamentos e compras online.

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