Saque de R$ 1.045 do FGTS começa em 15 de junho, mas ainda não há cronograma

Atendimento de FGTS e PIS para trabalhadores em agência da Caixa de Jardim Camburi, Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr

No entanto, mesmo com o início dos saques se aproximando, até esta terça-feira (26) ainda não havia um calendário de pagamento. O cronograma está sendo elaborado pela Caixa Econômica Federal e, segundo o banco, deve sair nos próximos dias.

A Medida Provisória 946/2020, que permitiu esse saque nas cotas do FGTS, estipula que o dinheiro estará disponível de 15 de junho a 31 de dezembro de 2020. Com isso, por um certo período, os recursos serão pagos ao mesmo tempo que o auxílio emergencial

O pagamento deve seguir os mesmos moldes da rodada anterior de saques do FGTS, disponibilizada entre meados de 2019 e o início de 2020, com liberação dos recursos primeiramente para quem possui conta poupança na Caixa e só depois para os demais trabalhadores.

A reportagem questionou a Caixa se haverá alguma modernização na forma de disponibilização dos recursos diante da rodada de saques anterior, mas o banco se limitou a dizer que terá mais informações nos próximos dias.

Devem ser injetados na economia mais de R$ 36 bilhões com a medida, segundo cálculos do governo. Cerca de 60 milhões de brasileiros devem ser beneficiados pela MP.

COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SAQUE DO FGTS?

O saque será limitado a R$ 1.045 por trabalhador, independentemente do número de contas ativas ou inativas que venha a ter. Caso o trabalhador tenha um limite menor que R$ 1.045 na conta do FGTS, ele poderá retirar todo o valor.