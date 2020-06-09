Auxílio emergencial: pagamento da 3ª parcela começa dia 17 para Bolsa Família

A terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começará a ser paga no dia 17 de junho para beneficiários do Bolsa Família. Eles vão receber nos dias em que já estão acostumados, seguindo o Número de Identificação Social (NIS). A informação é do jornal O Globo.
Conforme mostrou A Gazeta, havia expectativa que o calendário de pagamentos da terceira parcela para os trabalhadores informais cadastrados fosse divulgado nesta segunda (8), mas o cronograma ainda não foi definido. Ele deve ser publicado ainda nesta semana. A expectativa é que o crédito seja feito na segunda quinzena de junho.
LEIA MAIS SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL
Na segunda parcela, o governo liberou primeiro o dinheiro para os beneficiários Bolsa Família e, ao mesmo tempo, foi feito o pagamento nas poupanças digitais dos beneficiários. Com o dinheiro nas contas digitais é possível fazer o pagamento de contas e boletos, mas não dá para sacar ou transferir o dinheiro para outras contas.
O saque em espécie para os beneficiários que não são membros do Bolsa Família só é iniciado depois que termina o pagamento destes primeiros. A cada dia da semana, um grupo diferente de pessoas passava a ter o saque em espécie autorizado. A segunda parcela do benefício ainda está sendo paga e segue até o dia 13 de junho para os beneficiários nascidos em dezembro e que não fazem parte do Bolsa Família.
De acordo com último balanço da Caixa, o auxílio já foi pago para 58,6 milhões de pessoas, totalizando R$ 76,6 bilhões, considerando a primeira e segunda parcela. Outras 11,1 milhões de trabalhadores estão na fila à espera da análise dos dados pela Dataprev.
Existe a expectativa de que nos próximos dias o governo federal anuncie o pagamento de outras duas parcelas do auxílio emergencial, mas com valor de R$ 300.