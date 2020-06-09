Auxílio emergencial: pagamento da 3ª parcela começa dia 17 para Bolsa Família

Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves

A terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começará a ser paga no dia 17 de junho para beneficiários do Bolsa Família . Eles vão receber nos dias em que já estão acostumados, seguindo o Número de Identificação Social (NIS). A informação é do jornal O Globo.

Na segunda parcela, o governo liberou primeiro o dinheiro para os beneficiários Bolsa Família e, ao mesmo tempo, foi feito o pagamento nas poupanças digitais dos beneficiários. Com o dinheiro nas contas digitais é possível fazer o pagamento de contas e boletos, mas não dá para sacar ou transferir o dinheiro para outras contas.

O saque em espécie para os beneficiários que não são membros do Bolsa Família só é iniciado depois que termina o pagamento destes primeiros. A cada dia da semana, um grupo diferente de pessoas passava a ter o saque em espécie autorizado. A segunda parcela do benefício ainda está sendo paga e segue até o dia 13 de junho para os beneficiários nascidos em dezembro e que não fazem parte do Bolsa Família.