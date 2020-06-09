Dados do auxílio emergencial agora estão no Portal da Transparência

Portal da Transparência mostra agora dados do auxílio emergencial de R$ 600 Crédito: Portal da Transparência/Reprodução

A iniciativa é uma parceria entre a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério da Cidadania que é o responsável pela gestão e base de dados do programa assistencial criado para atender pessoas em vulnerabilidade social devido a pandemia do novo coronavírus.

Essa é mais uma iniciativa de incremento da transparência e do acesso à informação no governo federal, afirmou a secretária de transparência e prevenção da corrupção da CGU, Cláudia Taya.

CONSULTA

A nova opção está no item Auxílio Emergencial, do Portal da Transparência. Qualquer pessoa pode verificar as informações a partir de dados como nome do beneficiário, CPF, Número de Identificação Social (NIS) ou pela lista de pessoas atendidas por município. Nos casos dos que fazem parte do Bolsa Família, a consulta é feita a partir dos representantes familiares, quando houver.

A consulta é formada por três grupos de beneficiários, conforme regras definidas na legislação: Programa Bolsa Família, Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e Não Inscritos no Cadastro Único (ExtraCad).

Na própria consulta é possível já fazer uma denúncia caso se verifique situações de irregularidade ou de pagamento indevido. Essa denúncia vai direito para o sistema Fala.BR onde há um canal específico para as denúncias do Covid-19, explicou a secretária de transparência e prevenção da corrupção da CGU, Cláudia Taya.

Também é possível devolver o recurso se estiver recebendo sem ter o direito. Outra funcionalidade importante é que se você estiver navegando no site e verificar que está recebendo indevidamente ou, por qualquer outro motivo queira devolver o recurso, há um link para o Ministério da Cidadania com as orientações para devolução, acrescentou Cláudia Taya.

Os valores que estão disponíveis no Portal da Transparência são das parcelas na conta dos beneficiários e não dá para saber se o recurso foi efetivamente sacado.

Além da lista em consulta online, também é possível baixar toda a base do auxílio emergencial nas planilhas disponíveis na seção Dados Abertos. Assim, os usuários podem fazer cruzamentos e análises específicas dos dados, aumentando a transparência.

No Painel Benefícios ao Cidadão está a quantidade de beneficiários, total de recurso pago e informações por Estados e municípios.