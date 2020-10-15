Com razão a população de Vitória está preocupada com a segurança pública

Ataque a carro no Centro de Vitória deixou dois mortos Crédito: Vitor Jubini

Em seu comentário sobre a pesquisa no canal GloboNews, a jornalista Julia Duailibi informou que Vitória se destoa das demais capitais do país, onde a segurança pública não tem aparecido como a área que mais aflige os entrevistados neste momento, quase sempre estando atrás da saúde. Em um ano no qual uma pandemia assola o planeta, não é difícil compreender as prioridades, até mesmo sobre as ansiedades sociais. Mas o morador de Vitória tem se mostrado apreensivo com a violência.

Não é como se Vitória fosse uma ilha de violência no país neste momento, muito pelo contrário. Se o número de homicídios avança no Estado, a Capital registra certa estabilidade: até o final de setembro, 53 homicídios contabilizados em 2020, contra 52 no mesmo período em 2019. Mas a sensação de que forças criminosas estão mais audaciosas transparece com as mortes violentas da guerra de facções, que deve elevar o patamar de homicídios no Espírito Santo a mais de mil neste ano, um retrocesso em relação ao marco atingido em 2019.

Sem falar nas demonstrações de ousadia em regiões como Bairro da Penha , Piedade e Moscoso. Não são somente os fogos de artifício que sinalizam o poderio dos bandidos, o registro cada vez maior de apreensões de armamento pesado aponta para possíveis conexões nacionais e internacionais do crime. Gente graúda, que comanda as operações dentro de prisões, no Estado e em todo o país.

Não é por pouco, portanto, que o debate em torno da soltura do traficante André Oliveira de Macedo, o André do Rap, após decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, tenha ganhado a dimensão que está tendo em todo o país. Nesta quarta-feira (14), o STF formou maioria para manter a prisão do criminoso, uma das lideranças da maior facção criminosa do país , que está foragido desde que deixou a prisão legalmente. Uma confusão decorrente de uma lei que prevê a revisão da prisão preventiva, sendo que o criminoso já possuía condenação em segunda instância. Não um ladrão de galinhas, mas um líder considerado de alta periculosidade.

É o típico episódio que causa comoção na opinião pública, com razão. Há tanto anseio pelo fim da impunidade, por penas mais rigorosas a criminosos perigosos, e uma decisão monocrática, sem considerar os agravantes do caso, coloca um deles novamente na rua.

A polêmica em torno da decisão sobre a prisão de André do Rap também aguça a urgência de uma decisão do Congresso sobre a prisão em segunda instância. A proposta de emenda à Constituição (PEC) 199/2019, que regulamenta a prisão, tem sido adiada, sob o risco de ser retirada da pauta definitivamente.

A responsabilidade do legislador fica patente na formulação das leis, assim como o Judiciário na sua aplicação. Os Poderes são independentes, mas devem estar em sintonia para que a impunidade não continue tendo respaldo na lei. É o que o eleitor de Vitória ou de qualquer cidade do país almeja para a segurança pública: que institucionalmente se promovam as condições para uma sociedade mais harmônica. Com leis que inibam a recorrência criminal, bem aplicadas. E isso não se restringe ao âmbito das macrodecisões.