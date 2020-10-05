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Carro fuzilado

Ataque com mortes no Centro de Vitória teve mais de 40 disparos

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas no crime, que aconteceu neste domingo (4). As investigações apontam que ataque foi premeditado e que é resultado de briga ligada ao tráfico de drogas nas comunidades do Moscoso e do Cabral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 12:16

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 12:16

Mais de 40 disparos foram realizados
Ataque a carro no Centro de Vitória deixou dois mortos Crédito: Vitor Jubini
As características do ataque a um carro no Centro de Vitória mostram que o crime foi premeditado. Além do veículo ter sido perseguido, mais de 40 disparos foram realizados em direção ao carro onde as vítimas estavam, de acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho.
As investigações apontam que o ataque é resultado de uma briga ligada ao tráfico de drogas de duas comunidades da região: o Moscoso e o Cabral. As vítimas são do Moscoso e voltavam da Praia da Costa, em Vila Velha, quando o veículo  conduzido por um motorista de aplicativo  foi fuzilado em plena tarde de domingo (4). As informações iniciais dão conta de que o motorista dirige para aplicativos, mas que, neste caso, estaria em uma corrida particular, retornando com os passageiros da praia.
"Estamos percebendo uma escalada violenta relacionada ao tráfico de entorpecentes. Os indícios apontam para a questão do tráfico de entorpecentes, visto as características. Foram mais de 40 disparos realizados", relata Ramalho.

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QUEM SÃO AS VÍTIMAS

A Polícia Civil identificou as vítimas do ataque. Adriano Ferreira do Amaral, de 39 anos, é o motorista de aplicativo e morreu na hora. Já o nome do passageiro que faleceu no hospital é Kelvin Filgueiras da Silva, de 28 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas e um jovem conseguiu sair ileso.
Um dos sobreviventes, que estava no banco da frente do veículo, contou aos policiais que os passageiros passaram a noite na Rua da Lama, em Vitória, e, ainda na manhã de domingo, foram à Praia da Costa, em Vila Velha, onde ficaram bebendo até as 16h. Quando os passageiros voltavam para casa com o motorista de aplicativo, o veículo foi fuzilado no Centro de Vitória. Para os investigadores, o crime foi premeditado e os bandidos sabiam que as vítimas estavam na praia.
Polícia Civil diz que o motorista era amigo dos passageiros e fazia uma corrida particular para os jovens, mas, preliminarmente, não aponta uma ligação dele com o tráfico de drogas. Câmeras de videomonitoramento flagraram, de longe, a ação dos criminosos. As imagens já estão com a Polícia Civil e ainda não foram divulgadas.

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