Ataque com mortes no Centro de Vitória teve mais de 40 disparos

"Estamos percebendo uma escalada violenta relacionada ao tráfico de entorpecentes. Os indícios apontam para a questão do tráfico de entorpecentes, visto as características. Foram mais de 40 disparos realizados ", relata Ramalho.

Um dos sobreviventes, que estava no banco da frente do veículo, contou aos policiais que os passageiros passaram a noite na Rua da Lama, em Vitória, e, ainda na manhã de domingo, foram à Praia da Costa, em Vila Velha, onde ficaram bebendo até as 16h. Quando os passageiros voltavam para casa com o motorista de aplicativo, o veículo foi fuzilado no Centro de Vitória. Para os investigadores, o crime foi premeditado e os bandidos sabiam que as vítimas estavam na praia.