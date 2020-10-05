Arma foi apreendida na casa de uma das vítimas antes de crime no Centro de Vitória

Material foi apreendido na casa de Kelvin Filgueiras da Silva, que morreu no ataque no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

A apreensão ocorreu na manhã deste domingo (4). Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar foi à residência do jovem, no bairro Moscoso, em Vitória , e apreendeu uma pistola calibre .380.

No momento da apreensão, Kelvin estava fora de casa. Ele havia ido à praia com o grupo de amigos que depois foi o alvo do ataque no Centro de Vitória. Além da arma, os militares também apreenderam na residência um carregador com munições, notebook, quatro celulares e R$ 227 em dinheiro.

"No momento que eles estavam na praia, pela manhã, a Polícia Militar recebeu uma denúncia e vai averiguar e, na casa desse cidadão Kelvin, localiza uma pistola. Ele não estava em casa e esse material foi apresentado para a Polícia Civil. Então, antes do ataque, a PM foi à casa de Kelvin e encontrou uma pistola", relatou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho.

Um dos sobreviventes contou aos policiais que o grupo de passageiros passou a noite na Rua da Lama e, ainda na manhã de domingo, foi à Praia da Costa, em Vila Velha, onde ficou até as 16h. Quando os passageiros voltavam para casa com o motorista de aplicativo, o veículo foi fuzilado no Centro de Vitória. Para a Polícia Civil, o crime foi premeditado e os bandidos sabiam onde as vítimas passaram o dia.

BRIGA DO TRÁFICO