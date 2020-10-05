Antes de crime no Centro, mãe de sobrevivente pediu para o filho não sair

Mãe de um dos ocupantes de carro alvo de tiros no Centro de Vitória disse que teve mau pressentimento Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A mãe de um dos sobreviventes, que estava no carro alvo de mais de 40 tiros na noite deste domingo (4), no Centro de Vitória, disse à TV Gazeta que teve um mau pressentimento na noite anterior e que chegou a pedir ao filho, de 23 anos, que não saísse de casa. Dos cinco homens que estavam no carro, dois morreram e outros dois ficaram feridos. Apenas um dos ocupantes do veículo conseguiu escapar sem ferimentos.

"Eu não dormi bem a noite, porque a gente já anda com muito medo. De manhã, eu não estava me sentindo muito bem, mas ele falou que ia para a praia com os amigos. Pedi a ele que não fosse, e ele quis ir assim mesmo. Agora à tarde, ele me ligou e disse que tinha acontecido uma tragédia", contou a mulher, em entrevista à TV Gazeta.

Polícia fecha avenida no Centro de Vitória após ataque Crédito: Poliana Alvarenga

A mãe, que pediu para não ter a identidade revelada, contou que o filho conhecia os outros ocupantes do carro. O rapaz ligou para ela minutos depois de ser baleado.

"Ele não identificou ninguém, só disse que tinha sido baleado e que alguém tinha morrido. Todos são conhecidos, ele não costumava sair com estranhos", afirmou.

Crime no Centro de Vitória neste domingo (4)

MOTORISTA MORREU NO LOCAL

Um carro com cinco pessoas foi alvo de vários tiros enquanto passava pela Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória, na tarde deste domingo (4). O motorista do veículo, identificado apenas como Adriano, de 39 anos, morreu na hora. Além dele, um dos passageiros chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Outras duas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.

De acordo com um tatuador, amigo do motorista que esteve no local do crime, o condutor do veículo não tinha inimigos. "Era um cara tranquilo. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, nunca teve problema com ninguém", contou à TV Gazeta.

De acordo com as informações iniciais da polícia, os ocupantes de um veículo Sandero branco passaram pela avenida e atiraram contra o veículo Onix vermelho. Foram pelo menos 12 tiros. Os suspeitos seguiram em fuga pela Avenida Princesa Isabel, e depois pela Curva do Saldanha, no sentido Praia do Canto.