Marco Aurélio interrompe entrevista ao ser questionado sobre André do Rap

Ministro Marco Aurélio. É o segundo ministro há mais tempo em atividade no Supremo Crédito: Rosinei Coutinho|SCO|STF

O ministro do STF (Superior Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello encerrou abruptamente uma entrevista que concedeu ao Espaço CNN, apresentado pelos jornalistas Sidney Rezende e Thais Herédia na CNN Rádio. O fato ocorreu nesta terça-feira (13), dia da estreia da emissora.

"Vamos encerrar aqui a entrevista, tá bem? Isso é uma injúria, é uma injúria! Acabou a entrevista. Obrigado", disse ao ser questionado pela repórter especial Basilia Rodrigues se era de seu conhecimento que o escritório de um ex-assessor estaria por trás do pedido de soltura do líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) André de Oliveira Macedo, 43, conhecido como André do Rap. Mello desligou o telefone sem terminar de ouvir a pergunta feita pela jornalista.

Indignado, o âncora Sidney Rezende pediu à repórter que explicasse o questionamento aos ouvintes e afirmou que as perguntas são feitas para serem esclarecidas, e não há problema em fazer perguntas embaraçosas, segundo os fundamentos do jornalismo. Com base nos mesmos princípios, o âncora ressaltou que "o papel do jornalista é estar onde não se quer que ele esteja e perguntar aquilo que a sociedade deseja mesmo que não seja agradável para o entrevistado".

Nesta quarta-feira (13), o plenário do STF decidirá sobre a prisão ou soltura do traficante.

ENTENDA O CASO

A advogada Ana Luísa Gonçalves Rocha assina sozinha o habeas corpus que colocou em liberdade o traficante André do Rap. Ela é a única sócia de Eduardo Ubaldo Barbosa no escritório Ubaldo Barbosa Advogados, em Brasília. A informação foi divulgada pela revista Crusoé.

Barbosa trabalhou no gabinete do ministro até o dia 17 de fevereiro deste ano. Em dezembro, ele recebeu um salário bruto de R$ 13,8 mil e, no mês seguinte, R$ 20,3 mil, por razão de gratificações natalinas.

De acordo com o site da Receita Federal, o escritório foi aberto no dia 9 de março deste ano. O endereço fica em uma sala comercial na Asa Norte do Plano Piloto, na capital federal.

Ubaldo e Ana Luísa não responderam aos contatos da reportagem. Marco Aurélio disse que o advogado Eduardo Ubaldo Barbosa nunca foi seu amigo íntimo.

"Eu jamais frequentei a casa dele, e ele, a minha. E o código [de Processo Penal] só impede o juiz de atuar se houver um parentesco até o terceiro grau, tio ou sobrinho, ou amizade íntima", disse o ministro à Folha de S.Paulo.