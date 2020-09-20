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Problema no joelho

Marco Aurélio, do STF, passa por cirurgia e se recupera em casa

O ministro afirma que não pretende tirar licença médica e diz que vai continuar trabalhando de casa.

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 15:23
Ministro Marco Aurélio durante sessão da 1ª turma do STF
Ministro Marco Aurélio durante sessão da 1ª turma do STF Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello foi submetido na tarde de sábado (19) a uma artroscopia no joelho direito, devido a uma lesão no menisco. O ministro já está em casa em recuperação e continuará despachando normalmente.
O procedimento foi realizado pelo médico ortopedista Marcus Montenegro no hospital DF Star, em Brasília.

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Marco Aurélio demonstra otimismo com a recuperação. Ele brinca que espera em breve já estar apto a reforçar o time do Flamengo, do qual é torcedor, após a derrota de 5x0 para o clube equatoriano Independiente Del Valle pela Taça Libertadores. Ou ainda para "resistir melhor certas investidas contra a democracia, contra o povo, contra a República".
"Licença nem pensar na minha cabeça, principalmente agora, que eu participo de casa", disse o ministro.
Marco Aurélio determinou na última quinta-feira a suspensão do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir indevidamente na Polícia Federal. A paralisação do caso, uma vitória para o Palácio do Planalto, vale até o plenário da Corte decidir sobre como deve ser feito o depoimento de Bolsonaro aos investigadores - pessoalmente ou por escrito.
A decisão foi tomada por Marco Aurélio porque o relator do caso, o ministro Celso de Mello, está de licença médica até o dia 26 deste mês. Marco Aurélio é o segundo ministro com mais tempo de atuação no STF, atrás apenas do decano.

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