Marco Aurélio, do STF, passa por cirurgia e se recupera em casa

"Licença nem pensar na minha cabeça, principalmente agora, que eu participo de casa", disse o ministro.

A decisão foi tomada por Marco Aurélio porque o relator do caso, o ministro Celso de Mello, está de licença médica até o dia 26 deste mês. Marco Aurélio é o segundo ministro com mais tempo de atuação no STF, atrás apenas do decano.