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Leonel Ximenes

Estado pode ter o maior índice de homicídios dos últimos 3 anos

Se o ritmo de assassinatos registrado em 2020 permanecer em dezembro, o ES baterá essa triste marca

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 08:52

Públicado em 

01 dez 2020 às 08:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
Novembro foi o mês em que o Espírito Santo ultrapassou a marca de mil homicídios no ano. Nos últimos 30 dias foram 99 assassinatos, contra 97 do mesmo período de 2019. E o alerta vermelho foi aceso: o Estado, que já tem mais assassinatos que o ano passado, poderá ainda ter mais crimes contra a vida do que em 2018.
Até o momento, de janeiro a novembro, já foram contabilizadas 1.019 mortes violentas – em 2019 inteiro foram 987 registros. O que tem deixado preocupadas as autoridades da segurança pública é o somatório dos homicídios entre setembro e novembro. Considerando-se setembro (95), outubro (89) e novembro (99), houve média de 94 assassinatos a cada mês. Se essa média se refletir em dezembro, o Espírito Santo terminaria 2020 com 1.113 ocorrências – ante 1.109 de 2018.
Dezembro é um mês desafiador para as polícias. Envolve época de saídas temporárias de presos para as festas de fim de ano, operação relacionadas com o verão, ainda num cenário completamente imprevisível da pandemia da Covid-19, além de alta circulação no comércio. A missão está imposta para o governo não regredir em dois anos a redução de homicídios.

A VIOLÊNCIA NA GRANDE VITÓRIA

A Grande Vitória tem somente dois municípios com leves reduções nos indicadores de homicídios: Vitória (64, do ano passado, contra 61, de 2020) e Viana (19, de 2019, contra 17, deste ano). No resto, foram só aumentos.
Guarapari convite com alta de 36% nas ocorrências (25 contra 34), enquanto Vila Velha tem acréscimo de 27,92% (111 contra 142), Cariacica, 20,43% (137 contra 165), e, Serra, 17,05% (129 contra 151).
Os novos gestores dos municípios, diante da alta geral, precisam se unir para discutirem junto com o governo a violência da região metropolitana. Lembrando que Vitória terá um delegado na prefeitura (Lorenzo Pazolini) e, Cariacica, um investigador aposentado (Euclério Sampaio).
Cariacica, por sinal completou 10 meses seguidos de homicídios contados sempre na casa da dezena. O domingo é o dia mais violento no Estado, com 204 registros de assassinatos, seguido pelo sábado, com 181 ocorrências.

OITO CIDADES SEM HOMICÍDIOS

Oito municípios permanecem sem homicídios neste ano: Alfredo Chaves, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Mucurici, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal e São José do Calçado.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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