Passa de mil o número de assassinatos registrados no ES em 2020

Polícia Militar: secretário acredita que pandemia contribuiu para aumentar número de mortes Crédito: Carlos Alberto Silva

Espírito Santo atingiu neste final de semana a marca dos mil assassinatos. O número já é maior do que todo o ano passado, quando 978 ocorrências foram registradas em solo capixaba.

Em 2019, o Espírito Santo havia alcançado o menor número de homicídios de sua série histórica, desde 1993. No entanto, os crimes contra a vida voltaram a crescer este ano.

Até o final deste sábado (21), haviam sido registradas 1001 ocorrências de assassinatos no Espírito Santo, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) obtidos pelo G1 . No ano passado, até essa mesma data, eram 876.



Desses 1001 homicídios, 560 ocorreram na Região Metropolitana da Grande Vitória . No mesmo período de 2019, o número total de ocorrências nesta região foi de 470. Ou seja, houve aumento de 19,14% (90 homicídios).

Mas é na Região Serrana onde o aumento mais expressivo foi registrado de um ano para o outro. Enquanto em 21 de novembro do ano passado eram contabilizadas 35 mortes violentas nesta região, este ano o número já chega a 56. Trata-se, portanto, de um salto de 60%.

Seguindo a mesma tendência de crescimento, a Região Sul saltou de 68 mortes ocorridas no ano passado para 84 este ano (23,5%). Já a Região Noroeste passou de 105 mortes até novembro de 2019 para 109 mortes no mesmo período de 2020 (3,8%).

Somente o Norte do Estado teve queda no número de homicídios: foram 192 mortes registradas este ano, contra 198 no ano passado, uma queda de 3%.

Local de homicídio demarcado pela perícia Crédito: Agência Brasil

38 MUNICÍPIOS REGISTRAM MAIS MORTES

Dos 78 municípios capixabas, 38 registram um número de assassinatos superior ao de 2019, enquanto outros 20 mantém a mesma marca do ano anterior.

Em números absolutos, Cariacica é a cidade da Grande Vitória com o maior número de assassinatos. O município, que registrou 135 homicídios até 21 de novembro do ano passado, hoje já contabiliza 158 (um aumento de 17%).

No entanto, são as cidades de Guarapari e Vila Velha que apresentaram os maiores saltos na escalada do número de mortes em termos percentuais. Em Guarapari, as ocorrências passaram de 23 para 33 (um aumento de 43,4%). Já em Vila Velha, a contagem dos homicídios foi de 107 para 140, ou seja, 30% a mais que em 2019.

Na Serra, o aumento das mortes violentas foi de 20% (passando de 125 para 150), enquanto em Vitória, até este sábado (21), as ocorrências se mantiveram no mesmo patamar: foram 62 em 2019, assim como em 2020.

20 CIDADES REGISTRAM MENOS MORTES

Outras 20 cidades do Estado conseguiram melhora nesse indicador. É o caso de Aracruz, no Norte, que registrou 26 assassinatos até novembro do ano passado e, agora, tem 15. A redução é de 57,6%.

PANDEMIA ALAVANCOU ÍNDICES DE CRIMINALIDADE, DIZ SECRETÁRIO

Na avaliação do secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, as consequências econômicas e sociais da pandemia do coronavírus podem ser as responsáveis pelo aumento do número de homicídios no Espírito Santo.

De acordo com o Ramalho, cerca de 80% das mortes violentas registradas estão ligadas à disputa pelo tráfico de drogas.

"Lamentavelmente, a coisa fugiu do controle. Nós tivemos um ano diferente. Toda vez que a economia é impactada, a segurança pública sofre sérios impactos também. O que vimos diante da pandemia foi o aumento da pobreza, do desemprego e o afastamento dos jovens de uma faixa etária muito sensível, dos 12 aos 28 anos, da escola. Essa falta de contato com o mundo escolar faz com que eles se tornem presa fácil para o tráfico. Eles se rivalizam o tempo todo e hoje com poder de fogo" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública

Para ele, a tendência de aumento de assassinatos é observada em quase todos os Estados brasileiros. No entanto, o Espírito Santo, por meio do programa Estado Presente, continuará implementando ações nas frentes de repressão policial e de desenvolvimento social para que os números voltem a cair.

"Não é por falta de empenho. O governador tem um comprometimento muito grande com a redução dos homicídios. Esses dados são analisados em reuniões mensais com representantes de todas as forças policiais", pontuou.

Ramalho também acrescentou: "São mais de 3.200 armas apreendidas, mais de 1.110 homicidas conduzidos aos presídios. Agora é reorganizar, continuar trabalhando em todos esses eixos. Foco não falta".