Aumento de crimes no ES: secretário diz que responsabilidade não é só da polícia

A estratégia é ir para cima de traficantes e homicidas e prende-los, como nós temos feito. Importante destacar para a sociedade, que 2019 foi o melhor ano, de uma série de 24 anos em dados estatísticos, onde se registrou menos de mil homicídios. Claro que nós queríamos continuar com essa pegada de redução, mas 2020 foi um ano diferenciado por conta de tudo que nós enfrentamos na pandemia: redução do nosso efetivo que foi contaminado, solturas diversas que a legislação permitiu, a pobreza que aumentou, emprego formal e informal que diminuíram, e uma economia mundial que despencou. Não estamos em um ano de normalidade, mas ainda assim, diante de todos esses problemas 2020 é segundo melhor ano em uma análise de 24 anos. 2020 só perde para o ano de 2019.