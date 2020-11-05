Aumento de crimes no ES: secretário diz que responsabilidade não é só da polícia

De janeiro a outubro de 2020 o Espírito Santo já registrou mais de 900 assassinatos. O número é maior que o registrado ao longo do ano de 2019, quando houve 804 homicídios em todo o Estado. O crescimento da violência assusta e faz o capixaba se perguntar de que forma é possível melhorar a situação da segurança pública. Nesta quinta-feira (5), em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, falou sobre o assunto.
O secretário afirma que os números de 2020 só não são melhores que os do ano passado e diz que segurança pública não depende apenas da polícia, mas de um conjunto que envolva educação, infraestrutura e dignidade para o cidadão. Confira a entrevista:
De janeiro a outubro de 2020 mais de 900 pessoas foram assassinadas no Espírito Santo. Em 2019 foram 804 pessoas assassinadas. Qual a estratégia para voltar a reduzir esses números?
A estratégia é ir para cima de traficantes e homicidas e prende-los, como nós temos feito. Importante destacar para a sociedade, que 2019 foi o melhor ano, de uma série de 24 anos em dados estatísticos, onde se registrou menos de mil homicídios. Claro que nós queríamos continuar com essa pegada de redução, mas 2020 foi um ano diferenciado por conta de tudo que nós enfrentamos na pandemia: redução do nosso efetivo que foi contaminado, solturas diversas que a legislação permitiu, a pobreza que aumentou, emprego formal e informal que diminuíram, e uma economia mundial que despencou. Não estamos em um ano de normalidade, mas ainda assim, diante de todos esses problemas 2020 é segundo melhor ano em uma análise de 24 anos. 2020 só perde para o ano de 2019.
O número cresceu em todas as regiões, com exceção da região Norte, que teve uma redução de 2%. Na região Metropolitana, o número de homicídios registrados em 2020 até agora é maior que o ano inteiro de 2019. A violência também cresceu bastante na região Serrana, um aumento de 40%. Foram 45 homicídios só na região Serrana. O que está acontecendo na Grande Vitória e na região Serrana, onde esses números são mais altos?
Até a data de hoje (quinta-feira, 5 de novembro) nós temos um aumento de 14,4% de aumento na relação 2020 - 2019. Cerca de 80% desses crimes são cometidos com arma de fogo, ligada a uma faixa etária que vai de 15 a 24 anos, com participação muito intensa do tráfico de entorpecentes. O resultado da região Serrana no ano passado também foi muito bom, qualquer número destoaria esse resultado. Na Região Metropolitana nós percebemos um aumento em função do tráfico de entorpecentes estar buscando novos espaços.
Nos últimos dias, percebe-se que muitas pessoas foram assassinadas trabalhando ou transitando na rua, não apenas o tráfico de drogas. Tem uma estratégia para coibir esse tipo de crime?
Existem várias estratégias que nós precisamos definir. Nós tivemos um prejuízo muito grande por conta da pandemia no eixo social do programa estado presente. Alguns programas tiveram que ser interrompidos. O programa estado presente fica no eixo policial e no eixo social. Em um recorte maior, em 2009 nós tínhamos 2034 homicídios no Espírito Santo. Tínhamos uma média de 58 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Em 2011 implantamos o programa Estado Presente, em 2014 tivemos uma redução de 25%. E 2019 e 2020 têm sido os melhores anos desse ciclo longo".
Mas agora isso volta a acontecer. Nesta semana um homem foi assassinado enquanto trabalhava em Rio Marinho, Cariacica. Qual a estratégia para que isso não continue crescendo?
Da nossa parte é continuar trabalhando com a ostensividade, com a investigação. Somente nesse ano foram presos mais de 1200 homicidas, 3294 armas de fogo retiradas de circulação, uma média de 11 armas por dia. O que mostra que nós estamos trabalhando e tentando reverter esses resultados. É um esforço de todos, do poder Judiciário, do Ministério Público, de ações sociais e da polícia.
Em setembro foi aprovada uma lei para identificar as pessoas que estão comprando foguetes, por conta dos foguetórios constantes nos morros da Região Metropolitana. A lei já está em vigor, mas no Dia de Finados houve um foguetório no Bairro da Penha. Já conseguiram utilizar essa lei para identificar quem está comprando e soltando esses foguetes nas comunidades?
Nós dissemos na época da promulgação dessa lei que nós não iríamos conseguir evitar que isso acontecesse, nós só conseguimos hoje receber dados que nos interessam, via investigação policial, para identificar quem está comprando em larga escala e por qual motivo. É muito difícil jogar essa demanda em cima da polícia, querer que o policial impeça a pessoa de soltar fogos de artifício, quando isso é um crime. Se o policial chega no momento em que os foguetes estão sendo acesso, o policial não pode fazer absolutamente nada. Precisamos tratar isso de novo com a questão da legislação. Não queremos mais foguetes, a sociedade entendeu que está trazendo transtorno? Vamos conversar com os legisladores para proibir isso, e aí sim a polícia civil e polícia militar possam atuar de forma mais efetiva nessa questão.
Onde os outros órgãos públicos poderiam ajudar mais a polícia? Que tipo de ação prática poderia ser feita?
Os municípios possuem uma integração muito forte com o Estado. Precisamos cada vez mais dar o amparo a essas comunidades de vulnerabilidade social. É um trabalho do governo do Estado, mas também nas esferas dos governos federais e municipais. Os candidatos a prefeitos, que estão se candidatando ao cargo, terem um olhar decisivo para a segurança pública. Isso não se constrói só com efetivo de Guarda Municipal e Polícia Militar, ou Polícia Civil. Iluminação pública, escola, infraestrutura, dignidade ao cidadão, tudo isso faz parte da segurança pública e ajuda muito no trabalho dos nossos policiais.
Com informações da TV Gazeta