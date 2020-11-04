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Crime em Rio Marinho

Orçamento pode ter motivado morte de mecânico em Cariacica, diz família

Segundo a esposa de Ailton Mendes, 55, ele teve uma discussão com um cliente que não gostou do orçamento. Pouco tempo depois, dois homens teriam chegado em uma moto já atirando. O corpo do mecânico foi liberado no DML nesta quarta-feira (4)

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 11:33
Homem foi morto a tiros em Rio Marinho, Cariacica
Homem foi morto a tiros em Rio Marinho, Cariacica Crédito: Internauta | A Gazeta
Um mecânico de 55 anos que foi assassinado no bairro Rio Marinho, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (3), pode ter sido morto devido a um orçamento feito para um cliente. Segundo a família, essa foi a motivação da morte de Ailton Mendes, de 55 anos. O corpo da vítima foi liberado no Departamento Médico Legal de Vitória nesta quarta-feira (4).
De acordo com informações da TV Gazeta, a esposa de Ailton contou que ele teve uma discussão com um cliente que não gostou do orçamento. Pouco tempo depois, dois homens teriam chegado em uma moto já atirando. Ele foi atingido por quatro disparos, chegou a sair da oficina para pedir ajuda, mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda segundo familiares, Ailton trabalhava há mais de 20 anos no local e não tinha problemas com ninguém. Inclusive, relataram que ele abria mão de alguns orçamentos e recebia menos para agradar e não perder clientes.
O mecânico deixa seis filhas e a esposa. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que informou, por meio de nota, que até às 10h30 desta quarta-feira (04) não havia detidos. "A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", completou.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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