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Motorista de aplicativo é assassinado com três tiros em Cariacica

A vítima, identificada como Diego Araújo Pereira, de 25 anos, trabalhava na função há dois anos, segundo familiares; ele foi atingido por três tiros e caiu ao lado do carro

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 15:28
Caso vai ser investigado pela DHPP de Cariacica
Caso vai ser investigado pela DHPP de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motorista de aplicativo foi morto na noite desta sexta-feira (30), em Cangaíba, em Cariacica, durante uma corrida. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o motorista de aplicativo foi identificado como Diego Araújo Pereira, de 25 anos.
Ele levou três tiros e caiu ao lado do carro. Diego era motorista de aplicativo há dois anos, segundo familiares. A região da ocorrência é uma área rural, com poucos moradores.
Uma tia de Diego contou à polícia que, por volta de 19 horas, ele recebeu a ligação de uma pessoa pedindo para fazer uma corrida, que seria fora do aplicativo. Cerca de uma hora depois, moradores da região ouviram tiros e, logo depois, um carro branco fugindo em disparada. Ninguém soube dizer para a polícia como o crime aconteceu. Parentes contaram que a carteira, celular e documentos do carro foram levados.
De acordo com avô da vítima, que preferiu não se identificar, o neto era um homem "trabalhador e querido por todos", contou em entrevista à TV Gazeta neste sábado (31). O pai de Diego mora no Rio de Janeiro e a mãe em Londres, na Inglaterra.

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O motorista morava com os avós paternos, tios e primos no bairro Santo Antônio, vizinho de Cangaíba. O avô diz que o neto morou um tempo com a mãe na Europa e por isso falava quatro idiomas. "Era inteligente e tinha planos pro futuro", contou.

INVESTIGAÇÃO

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que "outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada".
Neste sábado (31), o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Quem tiver informações sobre o caso pode acionar, de forma anônima, o Disque-Denúncia 181. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", informa a PC.

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