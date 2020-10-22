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Por acaso

Motorista de aplicativo encontra carro roubado e chama a PM em Vila Velha

Há cerca de um mês, Laércio Martins teve o carro levado por três homens que haviam pedido uma corrida, na Serra. Ao passar pelo bairro Santa Inês, nesta quarta-feira (21), ele avistou o próprio veículo e chamou a polícia

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 16:02
Vila Velha
O carro havia sido roubado na região de Jacaraípe, na Serra, há cerca de um mês e foi recuperado nesta quarta (21) em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta
O carro do motorista de aplicativo Laércio Martins foi roubado há cerca de um mês na Serra, mas acabou recuperado nesta quarta-feira (21), em Vila Velha, também na Grande Vitória. O detalhe é que foi a própria vítima que reconheceu o veículo ao se deparar com o automóvel circulando pelas ruas da cidade canela-verde.

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O flagrante ocorreu no bairro Santa Inês e, ao checar que se tratava do próprio automóvel, o motorista de aplicativo acionou a Polícia Militar, que conseguiu localizar o Ford Fiesta. O veículo não tinha seguro e também não possuía rastreador.
No dia em que teve o carro roubado, Láercio contou que havia pegado uma corrida na região de Costa Dourada, na Grande Jacaraípe, e disse que três rapazes embarcaram. Já quase no fim da viagem, o homem que havia sentado atrás da cadeira do motorista o segurou pelo pescoço, enquanto o rapaz que estava ao lado do comparsa apontou uma arma na direção do condutor. Na sequência, o trio exigiu que ele entregasse os documentos, carteira e celular, antes de expulsá-lo do próprio carro.

POR ACASO

Para não ficar sem trabalhar, Laércio alugou um carro após ser roubado. Nesta quarta-feira, enquanto passava por uma rua do bairro Santa Inês, ele avistou o próprio veículo e acionou a PM.
Vila Velha
O próprio Laércio reconheceu o veículo dele que havia sido roubado e acionou a polícia Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta
"Eu estava passando por lá com um passageiro quando vi o carro. Então eu desembarquei o cliente e voltei. Todo dono conhece o próprio carro. Tem coisas nele que só o dono sabe que há, então foi por essas características que consegui reconhecer meu carro", explicou Laércio.
O veículo roubado foi modificado no período em que esteve de posse de outra pessoa. Placas, numeração do chassi e até os documentos foram adulterados. O homem que estava com o Ford Fiesta alegou ter caído em um golpe e disse aos policiais na Delegacia Regional de Vila Velha que não sabia se tratar de um veículo com restrição de furto/roubo.
"Na conversa que teve comigo, ele disse que comprou o carro em um site de vendas por R$ 7,8 mil, mas meu carro a preço de mercado custa cerca de R$ 25 mil. O trabalho de adulteração foi tão bem feito que mudaram a numeração todinha sendo que ela batia com o novo documento, também falso. Mas agora eu estou aliviado em ter meu carro de volta", explicou Laércio em entrevista à TV Gazeta.
Pai de quatro filhos, casado e morando de aluguel, o motorista de aplicativo disse ainda que o automóvel era a fonte de receita dele. Laércio ainda está pagando as últimas parcelas do veículo.
Com informações de Carol Dias, da TV Gazeta

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