O Corpo de Bombeiros realizou vistoria no prédio, na Praia do Canto, onde aconteceu um incêndio vitimou uma criança de quatro anos Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Após queixas de demora na ida a incêndio, Bombeiros prometem mais 200 soldados no ES

Moradores afirmam que o tempo para a primeira viatura chegar ao local foi de 50 minutos, sendo que o quartel da corporação na Enseada do Suá fica a cerca de dois quilômetros do Edifício Pintor Fanzeres . Nos dias seguintes ao incêndio, os Bombeiros explicaram que foi preciso acionar uma unidade de combate a incêndio de Vila Velha até o local, visto que o carro de Vitória estava em outra ocorrência.

20h05 e a primeira viatura chegou ao local às 20h26  21 minutos após o chamamento, de acordo com informações da assessoria de comunicação. A equipe de Vitória específica para ocorrências desse tipo chegou ao local 45 minutos depois. Oficialmente, o Corpo de Bombeiros foi acionado àse a primeira viatura chegou ao local às 21 minutos após o chamamento, de acordo com informações da assessoria de comunicação. A equipe de Vitória específica para ocorrências desse tipo chegou ao local 45 minutos depois.

CURSO DE FORMAÇÃO

Para agilizar os atendimentos e resgates, o Corpo de Bombeiros informou que contará com uma nova logística de atuação com o objetivo de evitar que o tempo entre o acionamento e o início do combate às chamas, por exemplo, seja longo. Além disso, com a mudança no planejamento, a corporação planeja acabar com a falta de viaturas para ocorrências simultâneas, segundo o comandante dos Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira.

O coronel dos Bombeiros, Alexandre Cerqueira, disse que 200 novos soldados integrarão o quadro da corporação em dezembro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Iniciamos, no ano passado, o curso de formação de soldados, ele não ocorre de forma instantânea e se prolonga por quase um ano. Estamos terminando esse curso em dezembro próximo e teremos 200 novos bombeiros para sociedade capixaba, que reforçarão nossas unidades e vão cobrir parte desse deficit de profissionais que temos", salientou Cerqueira.

O representante dos Bombeiros também acrescentou que está programada a aquisição de 15 novas viaturas de combate a incêndio para a corporação. Estas guarnições, entretanto, ainda levarão tempo para estarem disponíveis, visto que as unidades precisam ser montadas e previamente testadas. O procedimento de compra, entretanto, já foi iniciado, garantiu o coronel.