Após incêndio, prédio é liberado pela Defesa Civil na Praia do Canto

Corpo de Bombeiros faz vistoria no prédio, na Praia do Canto, onde aconteceu o incêndio nesta segunda-feira (19) Crédito: Vitor Jubini

A interdição se fez necessária por conta da fumaça que havia no local e que poderia representar riscos aos demais moradores. Ainda no período da noite de segunda-feira e nas primeiras horas da manhã desta terça, alguns condôminos foram autorizados a entrarem nos respectivos apartamentos para buscarem pertences, roupas, medicamentos e documentos.

O incêndio tomou grandes proporções e foi visto por moradores de prédios próximos na Praia do Canto Crédito: Jéssica Lima

Segundo a coordenadora em exercício da Defesa Civil de Vitória, Sidineia dos Santos, equipes do órgão estiveram no local para realizar uma vistoria e constataram que não houve nenhum dano estrutural no edifício, liberando-o para o livre acesso de moradores. A unidade que sofreu o incêndio, localizada no terceiro andar, segue interditada para a realização da perícia do Corpo de Bombeiros, que busca identificar a origem do incêndio.