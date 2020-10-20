Vídeo: veja como ficou corredor do andar de apartamento que pegou fogo na Praia do Canto

Prédio onde apartamento pegou fogo na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

Para ter acesso à residência, os Bombeiros tiveram de passar pelo corredor. Ainda que as chamas não tenham se propagado pelo local, praticamente todo o terceiro andar ficou com as paredes esfumaçadas e pretas, inclusive as portas dos elevadores.

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Além disso, no local é possível notar que havia muita água no piso, em decorrência do combate ao fogo feito no local. Segundo o tenente Magnago, do Corpo de Bombeiros, o combate às chamas foi dificultado porque houve um problema com o sistema hidráulico do pavimento. Ele afirmou também que as chamas não se alastraram para outros apartamentos, que foram atingidos apenas por foligem.

O Edifício Pintor Fanzares foi interditado ainda na noite desta segunda-feira para o trabalho de perícia. Na manhã desta terça-feira, moradores foram autorizados a entrar para buscar roupas, medicamentos e outros pertences. A Defesa Civil municipal esteve no local do incêndio e, por volta das 9h30, o prédio foi desinterditado e as pessoas puderam retornar às casas. Veja imagens da vistoria:

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Segundo a coordenadora em exercício da Defesa Civil de Vitória, Sidineia dos Santos, equipes do órgão estiveram no local para realizar uma vistoria e constataram que não houve nenhum dano estrutural no edifício, liberando-o para o livre acesso de moradores. A unidade que sofreu o incêndio, localizada no terceiro andar, segue interditada para a realização da perícia do Corpo de Bombeiros, que busca a origem do incêndio.

"Interditamos ontem em razão da insalubridade, já que havia muita fumaça nos andares, a energia estava cortada e tinha muita água nos corredores. Então, por segurança, preventivamente o interditamos. Até mesmo para no dia (hoje) seguinte fazermos a avaliação estrutural. Nós avaliamos a estabilidade da habitação e conclui-se que não houve danos nesse sentido. Concluímos que o incêndio se concentrou mais em um dos quartos, e atingiu em menor intensidade outros cômodos. Desta forma o edifício, que tem cerca de 40 anos, foi liberado", detalhou a coordenadora.

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