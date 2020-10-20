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Destruição

Vídeo: veja como ficou corredor do andar de apartamento que pegou fogo na Praia do Canto

Imagens feitas pelos Bombeiros mostram as paredes do corredor do terceiro andar do Edifício Pintor Fanzeres, na Avenida Rio Branco, completamente esfumaçadas pela fuligem proveniente do fogo no imóvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 10:29

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 10:29

Prédio onde apartamento pegou fogo na Praia do Canto, em Vitória
Prédio onde apartamento pegou fogo na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta
Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram a força das chamas e a dimensão do incêndio que atingiu um apartamento no terceiro andar no Edifício Pintor Fanzeres, na Praia do Canto, em Vitória, na noite desta segunda-feira (19). Um menino de quatro anos morreu horas depois de ser resgatado ainda com vida por um militar da corporação. O prédio chegou a  ser interditado, mas foi liberado pela Defesa Civil municipal, que foi ao local na manhã desta terça-feira (20).
Para ter acesso à residência, os Bombeiros tiveram de passar pelo corredor. Ainda que as chamas não tenham se propagado pelo local, praticamente todo o terceiro andar ficou com as paredes esfumaçadas e pretas, inclusive as portas dos elevadores.
Além disso, no local é possível notar que havia muita água no piso, em decorrência do combate ao fogo feito no local. Segundo o tenente Magnago, do Corpo de Bombeiros, o combate às chamas foi dificultado porque houve um problema com o sistema hidráulico do pavimento. Ele afirmou também que as chamas não se alastraram para outros apartamentos, que foram atingidos apenas por foligem.

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O Edifício Pintor Fanzares foi interditado ainda na noite desta segunda-feira para o trabalho de perícia. Na manhã desta terça-feira, moradores foram autorizados a entrar para buscar roupas, medicamentos e outros pertences. A Defesa Civil municipal esteve no local do incêndio e, por volta das 9h30, o prédio foi desinterditado  e as pessoas puderam retornar às casas. Veja imagens da vistoria:
Segundo a coordenadora em exercício da Defesa Civil de Vitória, Sidineia dos Santos, equipes do órgão estiveram no local para realizar uma vistoria e constataram que não houve nenhum dano estrutural no edifício, liberando-o para o livre acesso de moradores. A unidade que sofreu o incêndio, localizada no terceiro andar, segue interditada para a realização da perícia do Corpo de Bombeiros, que busca a origem do incêndio.
"Interditamos ontem em razão da insalubridade, já que havia muita fumaça nos andares, a energia estava cortada e tinha muita água nos corredores. Então, por segurança, preventivamente o interditamos. Até mesmo para no dia (hoje) seguinte fazermos a avaliação estrutural. Nós avaliamos a estabilidade da habitação e conclui-se que não houve danos nesse sentido. Concluímos que o incêndio se concentrou mais em um dos quartos, e atingiu em menor intensidade outros cômodos. Desta forma o edifício, que tem cerca de 40 anos, foi liberado", detalhou a coordenadora. 

FOGO

Por volta das 20 horas, moradores e vizinho notaram a presença de chamas no apartamento do terceiro andar. Cerca de uma hora depois o fogo foi controlado segundo os Bombeiros. As chamas teriam começado em um dos quartos da residência. Seis pessoas estavam no local: duas crianças, a mãe, o pai, a avó e uma babá. O menino de quatro anos veio a óbito mesmo tendo recebido tentativas de reanimação por horas dentro de uma ambulância.

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