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Corpo de Bombeiros

Vídeos: incêndio atinge prédio na Praia do Canto, em Vitória

Imagens mostram as chamas e densa fumaça na lateral de um edifício. Criança de 4 anos morreu após ser resgatada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 20:33

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 20:33

Incêndio em apartamento na Praia do Canto mobiliza resgate

Um incêndio atingiu o terceiro andar do Edifício Pintor Fanzeres, localizado na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória. Vídeos feitos por leitores de A Gazeta na noite desta segunda-feira (19) mostram as chamas e a forte coluna de fumaça subindo pela lateral do edifício. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h e permaneceu no local até depois das 23h30. Uma criança de 4 anos morreu após ser resgatada. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h40, mais de duas horas depois dela ter sido retirada do apartamento.

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Segundo informações dos Bombeiros no local, duas crianças, a babá, a avó, o pai e a mãe foram resgatados do incêndio. Em nota enviada às 22h35, o Corpo de Bombeiros informou que uma criança, em estado grave, e dois adultos foram socorridos no local. "A equipe de perícia foi acionada. Não há, até o momento, informações sobre as causas", segundo os Bombeiros.
Moradores vizinhos ajudaram a combater o fogo. Por volta das 21 horas, as chamas no local estavam controladas. 
Um vizinho do apartamento em chamas contou que os moradores chegaram a gritar "fogo, fogo, fogo", mas inicialmente achou que era brincadeira. 
Uma moradora de um prédio vizinho disse que o incêndio começou por volta das 20h. "Eu estava assistindo TV e comecei a ouvir uma gritaria. Quando abri a cortina do meu quarto, vi a bola de fogo e a fumaça. Fiquei muito desesperada", contou.
Segundo ela, uma mulher gritava por socorro e dizia que estava com duas crianças. "Elas já foram resgatadas, mas os bombeiros estão com uma mangueira na varanda de um prédio vizinho, tentando apagar todo o fogo", contou. "Não faço ideia do que causou. Estava muito forte", completou.
A Polícia Militar isolou a área em frente ao prédio. A Prefeitura de Vitória informou que a Guarda Municipal esteve no local para dar suporte ao Corpo de Bombeiros. O prédio foi interditado e será avaliado pela equipe da Defesa Civil de Vitória nesta terça-feira (20).

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