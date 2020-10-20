Morre criança socorrida em incêndio na Praia do Canto, em Vitória

Vítimas de incêndio na Praia do Canto são socorridas e levadas para hospitais Crédito: Daniel Pasti

Atualização: Esta matéria foi atualizada na terça-feira (20), às 18h20, com informações mais detalhadas sobre a dinâmica do incêndio, após divulgação das análises do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado na suíte do apartamento , número 304, que fica no terceiro andar do edifício Pintor Fanzeres, na avenida Rio Branco. Seis pessoas estavam no local: duas crianças, a mãe, o pai, a avó e uma babá.

A criança mais velha, de 6 anos, estava na sala e foi socorrida pela babá, que conseguiu tirá-lo quando o fogo começou. A mais nova, porém, ficou no quarto e inalou muita fumaça. Os familiares não conseguiram socorrê-la, pois a residência já estava tomada pela fumaça.

Apartamento foi completamente consumido pelas chamas Crédito: Internauta

Segundo o cabo Rômulo, do Corpo de Bombeiros, que resgatou o menino do apartamento, uma equipe estava realizando a contenção das chamas quando recebeu a informação de que existia ainda uma criança no apartamento. Mesmo com muita fumaça no local, ele entrou no imóvel para tentar encontrar a criança.

"Havia uma equipe fazendo a contenção das chamas e chegou a notícia de que tinha uma criança no quarto. Ao sair uma das vítimas, a avó, consegui ver a direção que ela saiu. Uma equipe fazia o combate às chamas em um cômodo e chamei um deles para ingressar comigo no outro, porque minha função seria buscar uma das vítimas", disse.

O cabo ainda disse que viu a possibilidade de entrar no quarto e percebeu que a vítima ainda estava viva. Ele pegou o menino no colo e saiu, já realizando a massagem para tentar reanimá-lo no caminho até o térreo.

O cabo Rômulo, do Corpo de Bombeiros, foi quem fez o resgate da criança Crédito: Daniel Pasti

Ele tentou me abraçar. Peguei ele e desci com ele no colo, realizando as manobras de RCP (Reanimação Cardiopulmonar), até entregar para o Samu. Ele estava desfalecido, tentando reagir. Precisava descer o mais rápido possível para tentar aproveitar cada momento que ele tivesse de ar", explicou.

Moradores chegaram a fazer corrente de oração ao lado de ambulância quando

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O INCÊNDIO

Moradores do prédio afirmaram que o incêndio teve início por volta das 20h desta segunda (19). Inicialmente, até a chegada dos Bombeiros, as chamas foram combatidas por vizinhos de outros prédios próximos. Uma moradora de um prédio vizinho informou que estava assistindo televisão quando começou a ouvir os gritos de "socorro" e "fogo". Ela abriu a janela para ver o que estava acontecendo e viu o fogo da janela do prédio logo em frente.

"Eu estava assistindo TV e comecei a ouvir uma gritaria. Quando abri a cortina do meu quarto, vi a bola de fogo e a fumaça. Fiquei muito desesperada. Não faço ideia do que causou. Estava muito forte", contou.

Por volta das 21h, o fogo já estava controlado. As equipes do Corpo de Bombeiros, porém, ainda estavam no apartamento à procura de possíveis vítimas. A Avenida Rio Branco, no sentido Reta da Penha, foi totalmente interditada em frente ao prédio.

O prédio foi interditado para a realização da perícia, que será concluída durante a madrugada desta terça-feira (20), segundo o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil de Vitória avaliou o prédio nesta terça-feira (20) e liberou para que os moradores retornassem aos imóveis.

O fogo atingiu apenas o apartamento do terceiro andar do prédio e, segundo o tenente Magnago, do Corpo de Bombeiros, o combate às chamas foi dificultado porque houve um problema com o sistema hidráulico do pavimento. Ele afirmou também que as chamas não se alastraram para outros apartamentos, que foram atingidos apenas por fuligem. Durante a tarde, moradores retornaram para os apartamentos, mas ainda era possível sentir o cheiro forte de fumaça no local.

Prédio foi interditado após o incêndio Crédito: Daniel Pasti

DEMORA DA CHEGADA DO CORPO DE BOMBEIROS

Os populares que auxiliaram nos primeiros resgates às vítimas reclamaram de demora do Corpo de Bombeiros para chegar ao local . Segundo o tenente Magnago, a viatura que possuía preparo para o atendimento à ocorrência de incêndio estava em um outro acionamento, em Vila Velha e, por isso, houve demora no deslocamento até o local.

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