Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia na Praia do Canto

Avó de criança que morreu em incêndio teve alta e já deixou hospital

Apesar de não ter sofrido ferimentos, idosa inalou fumaça e passou mal ao saber que o neto estava em estado crítico. Laudo sobre as causas do incêndio deve sair em até 20 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 16:00

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 16:00

Bombeiros e populares ajudam a apagar incêndio em apartamento na Praia do Canto
Bombeiros e populares ajudam a apagar incêndio em apartamento na Praia do Canto Crédito: Daniel Pasti
Após inalar fumaça e ser hospitalizada, a avó da criança de 4 anos que morreu vítima de um incêndio, já teve alta e deixou do hospital, segundo fontes que acompanham o caso. O apartamento onde ela estava com a filha, o genro e os dois netos, localizado na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória, pegou fogo por volta das 20h, de segunda-feira (19). 
Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, apesar de não ter sofrido ferimentos, a idosa inalou fumaça e passou mal ao saber que o neto estava em estado crítico.  
A primeira perícia do Corpo de Bombeiros apontou que o incêndio começou no quarto dos pais do menino. A causa, no entanto, ainda será investigada e o laudo deve sair em até 20 dias. Porém, existe a suspeita de que o acidente tenha tido relação com a parte elétrica do apartamento.
Após o incêndio, que atingiu o terceiro o terceiro andar, o prédio foi interditado. Nesta terça-feira  pela manhã (20), a Defesa Civil realizou perícia no local e constatou que não houve dano estrutural no edifício, liberando o acesso dos moradores.  A unidade atingida pelas chamas, no entanto, segue com interdição para a realização de novas perícias do Corpo de Bombeiros. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após incêndio, prédio é liberado pela Defesa Civil na Praia do Canto

Bombeiros: incêndio que matou criança na Praia do Canto começou no quarto dos pais

Criança morta em incêndio: "Ele tentou me abraçar", diz cabo dos Bombeiros

Vizinhos ajudaram a resgatar moradores de prédio atingido por incêndio na Praia do Canto

Vídeos: incêndio atinge prédio na Praia do Canto, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados