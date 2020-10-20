Bombeiros: incêndio que matou criança na Praia do Canto começou no quarto dos pais

Corpo de Bombeiros faz vistoria no prédio, na Praia do Canto, onde aconteceu um incêndio Crédito: Vitor Jubini

As primeiras informações sobre a perícia foram passadas pelo capitão Cunha, do Corpo de Bombeiros, na manhã desta terça. Segundo ele, parte do apartamento ficou bem destruído e, pelas primeiras investigações, foi possível identificar a origem do fogo.

Existe uma destruição bastante generalizada em todo o apartamento. A gente consegue perceber o caminho percorrido pela fumaça, os danos provenientes do fogo. Obviamente, a gente consegue definir bastante uma zona de origem, ou seja, aquele local que indica que começou o incêndio. A edificação possui três quartos, e é exatamente no quarto do meio que, pelas informações que a gente tem, era ocupado pela proprietária do local, disse.

Defesa Civil faz avaliação em apartamento que pegou fogo na Praia do Canto Crédito: Luciney Araújo

Sobre o que teria causado o incêndio, o perito afirmou que ainda é cedo para uma conclusão. Mas que existe uma suspeita de que o fogo tenha relação com a parte elétrica do apartamento.

"Ainda é muito cedo para a gente dizer a causa desse incêndio. O que se sabe é a zona de origem que foi o quarto do meio. Dentro desse quarto a gente separou alguns quadrantes para se aprofundar o trabalho. Existe uma suspeita que o incêndio está relacionado com a parte elétrica da edificação. Só que ainda é muito cedo para confirmar o que realmente aconteceu" Capitão Cunha - Bombeiro

Os peritos recolheram alguns resíduos da parte elétrica do apartamento relativos ao ar-condicionado e também ao ventilador. O capitão Cunha afirmou que foram observadas diferenças nestes locais e que uma nova perícia vai aprofundar ainda mais os trabalhos.

Existem algumas anormalidades nestes pontos que a gente identificou. Agora na parte da tarde vamos buscar mais uma perícia para conseguir se aprofundar ainda mais no caso. Com certeza vamos chegar em um resultado, que deve sair em até 20 dias, completou.

MANGUEIRA NÃO TERIA FUNCIONADO

Pessoas que auxiliaram no resgate disseram que a mangueira de incêndio do terceiro andar, onde fica o apartamento incendiado, não funcionou. Segundo o coronel Amaral, do Corpo de Bombeiros, isso também vai ser apurado.

As pessoas que tentaram ajudar informaram que a mangueira não funcionou. A gente não sabe se foi o hidrante, se foi o volante, se faltou a chave ou se pode ter sido até a falta de técnica para usar o equipamento. Nós vamos apurar o que aconteceu. Mas, de imediato, eles desceram para o segundo andar e conseguiram fazer com que essa mangueira funcionasse, disse.

Corpo de Bombeiros faz vistoria no prédio, na Praia do Canto, onde aconteceu um incêndio Crédito: Vitor Jubini

FOGO DESTRUIU TODOS OS MÓVEIS DO QUARTO

A Defesa Civil Municipal também esteve no local nesta manhã para uma vistoria, onde desinterditou o edifício, que havia sido fechado na noite anterior. Segundo a coordenadora do órgão em exercício, Sidineia dos Santos, o quarto, onde teve início o fogo, ficou completamente destruído.

O incêndio se concentrou na suíte do casal. Destruiu completamente todos os móveis. Ficou difícil até identificar como era antes o quarto. Uma destruição muito grande nesse cômodo onde aconteceu esse incêndio, afirmou.