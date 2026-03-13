Hospital da Unimed na Serra abre dia 30 com pronto-socorro 24h, UTI e centro cirúrgico

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:32
O novo hospital da Unimed na Serra vai começar a atender ao público no próximo dia 30 de março. A nova unidade de atendimento da rede vai contar com pronto-socorro adulto e infantil 24 horas, UTI, centro cirúrgico e centro de diagnóstico por imagem.
O complexo, localizado no bairro São Geraldo, vai ter a capacidade de realizar 30 mil atendimentos mensais. No geral, a unidade tem 100 leitos de internação, entre eles UTI, uma estrutura completa para intervenções cirúrgicas eletivas e de urgência, além de um centro avançado de diagnóstico por imagem com tecnologia de ponta.
O hospital da cooperativa na Serra é o primeiro a operar de forma 100% digital e integrada. A unidad vai integrar pronto-socorro (Adulto e Pediátrico), Centro Cirúrgico (em especialidades como Cirurgia Geral, Vascular, Ortopedia e Coloproctologia), Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de uma unidade completa de diagnósticos por imagem (exames de Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia e Ressonância Magnética) e laboratório.
Segundo a cooperativa, um diferencial da nova unidade é sua operação baseada na metodologia Lean Six Sigma, que elimina desperdícios de tempo e garante segurança e rastreabilidade para diagnósticos rápidos e precisos, com prontuários anestésico digital e dispensários eletrônicos; checagem medicamentosa à beira-leito; fluxos controlados por modelo check-in/check-out, e teleinterconsultas com multiespecialidades.
“Essa entrega faz parte de um movimento estratégico para fortalecer a nossa rede de cuidado e ampliar a capacidade de atendimento. Com o hospital Unimed Serra, a cooperativa fica cada vez mais perto dos seus beneficiários. Esse é o caminho que temos trilhado para garantir um sistema de saúde cada vez mais seguro, resolutivo e centrado nas pessoas”, reforça Fabiano Pimentel, diretor presidente da Unimed Vitória.
“A estrutura foi planejada para oferecer uma resposta rápida e completa, unindo um centro de diagnóstico avançado a uma unidade de internação robusta com 20 leitos de UTI. Estamos entregando um recurso próprio que é referência em modernidade e que reflete o compromisso da Unimed Vitória com a excelência assistencial”, conclui a diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, Adriana Botti.
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