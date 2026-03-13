Inauguração

Hospital da Unimed na Serra abre dia 30 com pronto-socorro 24h, UTI e centro cirúrgico

Novo hospital, localizado no bairro São Geraldo, terá a capacidade de realizar 30 mil atendimentos mensais, sendo 6.500 no pronto-socorro

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:32

Fachada do Hospital da Unimed na Serra Crédito: Divulgação

O novo hospital da Unimed na Serra vai começar a atender ao público no próximo dia 30 de março. A nova unidade de atendimento da rede vai contar com pronto-socorro adulto e infantil 24 horas, UTI, centro cirúrgico e centro de diagnóstico por imagem.

O complexo, localizado no bairro São Geraldo, vai ter a capacidade de realizar 30 mil atendimentos mensais. No geral, a unidade tem 100 leitos de internação, entre eles UTI, uma estrutura completa para intervenções cirúrgicas eletivas e de urgência, além de um centro avançado de diagnóstico por imagem com tecnologia de ponta.

O hospital da cooperativa na Serra é o primeiro a operar de forma 100% digital e integrada. A unidad vai integrar pronto-socorro (Adulto e Pediátrico), Centro Cirúrgico (em especialidades como Cirurgia Geral, Vascular, Ortopedia e Coloproctologia), Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de uma unidade completa de diagnósticos por imagem (exames de Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia e Ressonância Magnética) e laboratório.

Segundo a cooperativa, um diferencial da nova unidade é sua operação baseada na metodologia Lean Six Sigma, que elimina desperdícios de tempo e garante segurança e rastreabilidade para diagnósticos rápidos e precisos, com prontuários anestésico digital e dispensários eletrônicos; checagem medicamentosa à beira-leito; fluxos controlados por modelo check-in/check-out, e teleinterconsultas com multiespecialidades.

“Essa entrega faz parte de um movimento estratégico para fortalecer a nossa rede de cuidado e ampliar a capacidade de atendimento. Com o hospital Unimed Serra, a cooperativa fica cada vez mais perto dos seus beneficiários. Esse é o caminho que temos trilhado para garantir um sistema de saúde cada vez mais seguro, resolutivo e centrado nas pessoas”, reforça Fabiano Pimentel, diretor presidente da Unimed Vitória.

“A estrutura foi planejada para oferecer uma resposta rápida e completa, unindo um centro de diagnóstico avançado a uma unidade de internação robusta com 20 leitos de UTI. Estamos entregando um recurso próprio que é referência em modernidade e que reflete o compromisso da Unimed Vitória com a excelência assistencial”, conclui a diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, Adriana Botti.

Estrutura do hospital

100 Leitos: sendo 30 de clínica médica, 21 de clínica pediátrica, 29 de clínica cirúrgica e 20 leitos de UTI.

sendo 30 de clínica médica, 21 de clínica pediátrica, 29 de clínica cirúrgica e 20 leitos de UTI. Centro Cirúrgico: 6 salas equipadas para cirurgias eletivas e de urgência em especialidades como cirurgia geral, vascular, ortopedia e coloproctologia.

6 salas equipadas para cirurgias eletivas e de urgência em especialidades como cirurgia geral, vascular, ortopedia e coloproctologia. Unimed Diagnóstico: radiografia, ultrassonografia, tomografia e ressonância

radiografia, ultrassonografia, tomografia e ressonância Capacidade de atendimento: o pronto-socorro adulto está preparado para realizar até 6,5 mil atendimentos mensais, enquanto o pediátrico pode chegar a 2,6 mil.

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