Criança morta em incêndio: 'Ele tentou me abraçar', diz cabo dos Bombeiros

O cabo Rômulo, do Corpo de Bombeiros, foi quem fez o resgate da criança Crédito: Daniel Pasti

"Ele tentou me abraçar. Peguei ele e desci com ele no colo, realizando as manobras de RCP, até entregar para o Samu. Ele estava desfalecido, tentando reagir. Precisava descer o mais rápido possível com ele para tentar aproveitar cada momento que ele tivesse de ar", explicou o militar.

Segundo o cabo Rômulo, do Corpo de Bombeiros, que resgatou o menino do apartamento, uma equipe estava realizando a contenção das chamas quando recebeu a informação de que existia ainda uma criança no apartamento. Ele afirmou que, como tinha muita fumaça no local, foi guiado pela direção de onde um dos familiares saiu para encontrar a criança.

Criança resgatada em estado grave no incêndio na Praia do Canto ficou por mais de uma hora recebendo socorro em ambulância, no local Crédito: Daniel Pasti

"Havia uma equipe fazendo a contenção das chamas e chegou a notícia de que tinha uma criança no quarto. Ao sair uma das vítimas, a avó, via a direção que ela saiu. Uma equipe fazia o combate às chamas em um cômodo e chamei um deles para ingressar comigo no outro, porque minha função seria buscar uma das vítimas", disse.

Além do menino que morreu, havia outras cinco pessoas no imóvel, sendo outra criança, a babá deles, a avó, o pai e a mãe, que também foram resgatados do incêndio.