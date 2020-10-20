Defesa Civil vai avaliar estrutura de prédio onde incêndio matou criança na Praia do Canto

Prédio foi interditado após o incêndio Crédito: Daniel Pasti

Atualização: Esta matéria foi atualizada neste terça-feira (20), às 18h30, com informações mais detalhadas sobre a dinâmica do incêndio, após divulgação das análises do Corpo de Bombeiros.

A própria Defesa Civil de Vitória, que interditou o edifício, voltou ao local nesta terça-feira (20) para uma nova avaliação. Uma placa foi colada na portaria do edifício informando a interdição. Um morador, que conversou com a reportagem, confirmou que o prédio está interditado.

A Defesa Civil de Vitória foi acionada pela reportagem para informações sobre as providências a serem tomadas. A matéria será atualizada assim que a resposta for recebida.

Incêndio atingiu prédio na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Jéssica Lima

O INCÊNDIO

Um menino de 4 anos morreu após um incêndio atingir um apartamento de um prédio no bairro Praia do Canto, em Vitória , por volta das 20h desta segunda-feira (19). O nome dele não foi divulgado. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h40, mais de duas horas depois dele ter sido retirado do apartamento em chamas. A criança permaneceu na ambulância por todo esse tempo, recebendo o socorro e as tentativas de reanimação no local. As causas do incêndio ainda não foram apuradas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado em um dos quartos do apartamento que fica no terceiro andar do edifício Pintor Fanzeres, na avenida Rio Branco. Seis pessoas estavam no local: as duas crianças, a mãe, o pai, a avó e uma babá.

A criança mais velha, de 6 anos, estava na sala e foi socorrida pela babá, que conseguiu tirá-lo quando o fogo começou. A mais nova, porém, ficou no quarto e inalou muita fumaça. Os familiares não conseguiram socorrê-la, pois a residência já estava tomada pela fumaça.

A avó foi encaminhada para um hospital particular em Vitória, mas teve alta e já saiu do hospital . Os outros familiares foram atendidos no local pelas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

VÍDEOS MOSTRAM INCÊNDIO E VIZINHOS PRESTANDO AJUDA

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.