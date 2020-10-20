Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • Defesa Civil vai avaliar estrutura de prédio onde incêndio matou criança na Praia do Canto
Edifício interditado

Defesa Civil vai avaliar estrutura de prédio onde incêndio matou criança na Praia do Canto

O órgão, que interditou o edifício ainda na noite desta segunda (19), deve voltar ao local nesta terça-feira (20) para uma nova avaliação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 07:13

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 07:13

Entrada do edifício com a placa de interditado
Prédio foi interditado após o incêndio Crédito: Daniel Pasti
Atualização: Esta matéria foi atualizada neste terça-feira (20), às 18h30, com informações mais detalhadas sobre a dinâmica do incêndio, após divulgação das análises do Corpo de Bombeiros.
O prédio onde um apartamento do terceiro andar foi atingido por um incêndio na avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória, na noite desta segunda-feira (19) foi interditado pela Defesa Civil de Vitória. Uma criança de quatro anos que estava no apartamento foi resgatada, mas não resistiu e morreu ainda na ambulância.
A própria Defesa Civil de Vitória, que interditou o edifício, voltou ao local nesta terça-feira (20) para uma nova avaliação. Uma placa foi colada na portaria do edifício informando a interdição. Um morador, que conversou com a reportagem, confirmou que o prédio está interditado.
A Defesa Civil de Vitória foi acionada pela reportagem para informações sobre as providências a serem tomadas. A matéria será atualizada assim que a resposta for recebida.

Veja Também

Morre criança socorrida em incêndio na Praia do Canto, em Vitória

Vídeos: incêndio atinge prédio na Praia do Canto, em Vitória

Incêndio atinge prédio na Praia do Canto, em Vitória
Incêndio atingiu prédio na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Jéssica Lima

O INCÊNDIO

Um menino de 4 anos morreu após um incêndio atingir um apartamento de um prédio no bairro Praia do Canto, em Vitória, por volta das 20h desta segunda-feira (19). O nome dele não foi divulgado. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h40, mais de duas horas depois dele ter sido retirado do apartamento em chamas. A criança permaneceu na ambulância por todo esse tempo, recebendo o socorro e as tentativas de reanimação no local. As causas do incêndio ainda não foram apuradas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado em um dos quartos do apartamento que fica no terceiro andar do edifício Pintor Fanzeres, na avenida Rio Branco. Seis pessoas estavam no local: as duas crianças, a mãe, o pai, a avó e uma babá.

Veja Também

Avó de criança que morreu em incêndio teve alta e já deixou hospital

Vizinhos fizeram corrente de oração por criança ao lado de ambulância

A criança mais velha, de 6 anos, estava na sala e foi socorrida pela babá, que conseguiu tirá-lo quando o fogo começou. A mais nova, porém, ficou no quarto e inalou muita fumaça. Os familiares não conseguiram socorrê-la, pois a residência já estava tomada pela fumaça.
A avó foi encaminhada para um hospital particular em Vitória, mas teve alta e já saiu do hospital. Os outros familiares foram atendidos no local pelas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

VÍDEOS MOSTRAM INCÊNDIO E VIZINHOS PRESTANDO AJUDA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho
Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados