Vizinhos fizeram corrente de oração por criança ao lado de ambulância

Emocionados, vizinhos oraram por mais de duas horas Crédito: Rodrigo Gomes / TV Gazeta

Além do menino, que não teve nome divulgado, havia outras cinco pessoas no imóvel: outra criança, a babá deles, a avó, o pai e a mãe, que também foram resgatados do incêndio. Antes de morrer, a criança foi socorrida pelo cabo Rômulo, do Corpo de Bombeiros. Ele contou que ao chegar no apartamento e ver que uma equipe já estava realizando a contenção das chamas, recebeu a informação de que ainda existia outra criança no imóvel.

"A gente entrou no prédio após a equipe que estava fazendo o controle das chamas. Assim que controlaram, entramos no apartamento e, após a retirada das vítimas, percebemos que havia mais uma criança no local. Tinham muitas chamas, mas vi que ainda estavam suportáveis. Fizemos buscas e já no segundo quarto que entramos encontramos o menino desacordado, bem atingido pela fumaça. Consegui pegar a criança e levar ao Samu", lembrou.

Vizinhos fazem oração por criança ferida em incêndio Crédito: Rodrigo Gomes/Reprodução TV

CORRENTE DE ORAÇÃO

Após a chegada da criança na ambulância do Samu, vizinhos fizeram uma roda de oração pelo menino ao lado do veículo, onde permaneceram por mais de duas horas. A cena dos profissionais de saúde tentando salvar, incansavelmente, a vítima emocionou os profissionais do Corpo de Bombeiros e da imprensa, que estavam presentes.

"Me comoveu muito ontem (19) ver o cinegrafista de A Gazeta desolado, triste, chorando. Tentei consolar, porque ele tem um filho da mesma idade da criança que faleceu. Me comoveu porque a gente se coloca no lugar daquela família. A gente vê como é triste perder um ente querido", lembrou o tenente-coronel Roger Amaral, do Corpo de Bombeiros, em entrevista para o Bom dia Espírito Santo desta segunda-feira (20).

Morte de criança em incêndio comoveu tenente-coronel Roger Amaral, do Corpo de Bombeiros Crédito: TV Gazeta

"A população toda orando, tentando trazer, na fé, essa criança. Houve um momento em que todos nós nos juntamos para orar e a criança teve uma melhora, a princípio. Todo mundo bateu palmas, nos organizamos para fazer a saída para o Hospital Infantil, mas infelizmente ela teve outra parada cardíaca. O Samu fez um trabalho excepcional, com médicos que ficaram aqui mais de duas horas, molhados de tanta força, vontade e adrenalina para salvar essa vida. Mas Deus sabe o que faz" Roger Amaral - Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros

A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h40 de segunda-feira (19), mais de duas horas depois dele ter sido retirado do apartamento em chamas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

"A gente faz o salvamento pensando em manter uma vida. Infelizmente não conseguimos êxito. As outras vítimas foram salvas, mas infelizmente não foi 100%", lamentou o cabo Rômulo, do Corpo de Bombeiros.