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Incêndio na Praia do Canto

Vizinhos fizeram corrente de oração por criança ao lado de ambulância

Menino de quatro anos foi retirado de apartamento em chamas na Praia do Canto, em Vitória. Equipe de resgate tentou reanimá-lo, mas a criança não resistiu e morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 15:08

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:08

Vizinhos fizeram orações por criança resgatada ao lado de ambulância
Emocionados, vizinhos oraram por mais de duas horas Crédito: Rodrigo Gomes / TV Gazeta
Durante as duas horas em que a equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) tentava reanimar um menino de quatro anos - vítima de um incêndio no apartamento onde estava, vizinhos fizeram orações ao lado da ambulância para que ele sobrevivesse.  A criança, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. A cena comoveu também os profissionais do Corpo de Bombeiros e da imprensa que estavam no local. O incêndio aconteceu no bairro Praia do Canto, em Vitória, na noite da última segunda-feira (19).
Além do menino, que não teve nome divulgado, havia outras cinco pessoas no imóvel: outra criança, a babá deles, a avó, o pai e a mãe, que também foram resgatados do incêndio. Antes de morrer, a criança foi socorrida pelo cabo Rômulo, do Corpo de Bombeiros. Ele contou que ao chegar no apartamento e ver que uma equipe já estava realizando a contenção das chamas, recebeu a informação de que ainda existia outra criança no imóvel.
"A gente entrou no prédio após a equipe que estava fazendo o controle das chamas. Assim que controlaram, entramos no apartamento e, após a retirada das vítimas, percebemos que havia mais uma criança no local. Tinham muitas chamas, mas vi que ainda estavam suportáveis. Fizemos buscas e já no segundo quarto que entramos encontramos o menino desacordado, bem atingido pela fumaça. Consegui pegar a criança e levar ao Samu", lembrou. 
Vizinhos fazem oração por criança ferida em incêndio
Vizinhos fazem oração por criança ferida em incêndio Crédito: Rodrigo Gomes/Reprodução TV

CORRENTE DE ORAÇÃO

Após a chegada da criança na ambulância do Samu, vizinhos fizeram uma roda de oração pelo menino ao lado do veículo, onde permaneceram por mais de duas horas. A cena dos profissionais de saúde tentando salvar, incansavelmente, a vítima emocionou os profissionais do Corpo de Bombeiros e da imprensa, que estavam presentes.
"Me comoveu muito ontem (19) ver o cinegrafista de A Gazeta desolado, triste, chorando. Tentei consolar, porque ele tem um filho da mesma idade da criança que faleceu. Me comoveu porque a gente se coloca no lugar daquela família. A gente vê como é triste perder um ente querido", lembrou o tenente-coronel Roger Amaral, do Corpo de Bombeiros, em entrevista para o Bom dia Espírito Santo desta segunda-feira (20). 
Morte de criança em incêndio comoveu até o tenente-coronel Roger Amaral, do Corpo de Bombeiros
Morte de criança em incêndio comoveu tenente-coronel Roger Amaral, do Corpo de Bombeiros Crédito: TV Gazeta
"A população toda orando, tentando trazer, na fé, essa criança. Houve um momento em que todos nós nos juntamos para orar e a criança teve uma melhora, a princípio. Todo mundo bateu palmas, nos organizamos para fazer a saída para o Hospital Infantil, mas infelizmente ela teve outra parada cardíaca. O Samu fez um trabalho excepcional, com médicos que ficaram aqui mais de duas horas, molhados de tanta força, vontade e adrenalina para salvar essa vida. Mas Deus sabe o que faz"
Roger Amaral - Tenente-coronel  do Corpo de Bombeiros
A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h40 de segunda-feira (19), mais de duas horas depois dele ter sido retirado do apartamento em chamas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.
"A gente faz o salvamento pensando em manter uma vida. Infelizmente não conseguimos êxito. As outras vítimas foram salvas, mas infelizmente não foi 100%", lamentou o cabo Rômulo, do Corpo de Bombeiros.
Com informações de Carol Monteiro e Diony Silva, da TV Gazeta. 

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