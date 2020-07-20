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Em Vitória

Prefeitura detecta raiva em morcego na Praia do Canto e alerta moradores

O animal foi encontrado em um condomínio do bairro e exames comprovaram que o bicho era portador do vírus da raiva, que pode ser transmitido para cães e gatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 13:53

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 13:53

Os morcegos são transmissores do vírus da raiva e podem atacar animais domésticos
Os morcegos são transmissores do vírus da raiva e podem atacar animais domésticos Crédito: Divulgação
Prefeitura detecta raiva em morcego na Praia do Canto e alerta moradores
Um morcego foi encontrado morto em um condomínio da Praia do Canto, em Vitória, que fica próximo da unidade de saúde do bairro. Após ser recolhido pela prefeitura no dia 11 de julho, o animal foi submetido a exames, que constaram que o bicho portava o vírus da raiva. A Prefeitura de Vitória informou que realizou vacinação de animais domésticos do condomínio e que orientou moradores sobre o caso.

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O morcego é um dos transmissores da doença e pode transmiti-la para outros animais. Nas áreas urbanas, especialmente, cães e gatos não vacinados com a vacina anti-rábica, correm maiores riscos de contrair a raiva e posteriormente repassá-la aos donos.
Data: 22/03/2020 - ES - Vitória - Prédios na Praia do Canto e no Barro Vermelho durante a quarentena. A recomendação é manter isolamento pare evitar a transmissão do coronavírus - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
O morcego foi encontrado em um condomínio da Praia do Canto no dia 11 de julho Crédito: Vitor Jubini
Um simples arranhão causado pelo morcego nos animais domésticos já pode transmitir a raiva, porém a doença também pode ser transmitida pela saliva de animais infectados, através de mordedura e ainda lambeduras.

VACINAÇÃO

Em resposta à reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Saúde de Vitória disse em nota que dias após o animal ser encontrado no condomínio  que não teve o nome divulgado , realizou uma ampla vacinação nos bichos do imóvel e também nas proximidades.
"Realizamos vacinação anti-rábica no condomínio e imóveis próximos ao local nos dias 16 e 17 de julho, e foram vacinados 79 cães e 46 gatos. Ressaltamos que foi realizada orientações ao síndico do condomínio", diz o comunicado da Semus.

ORIENTAÇÃO

Além de vacinar 125 animais, a prefeitura ainda informou que orienta os moradores, não apenas da Praia do canto, sobre como proceder caso encontre um morcego em casa ou no quintal.
"Caso uma pessoa encontre algum morcego, vivo ou morto, em situação anormal (por exemplo caído no chão, pendurado em janelas, cortinas, em cima da cama, à luz do dia, que adentrem residências), não deve tocar no animal e ligar imediatamente para o telefone 156, solicitando recolhimento. Se possível, e sem correr riscos, a pessoa pode capturar o animal sem tocá-lo, utilizando panos, caixas de papel, baldes ou mesmo mantê-lo preso em ambiente fechado até o recolhimento", diz a Semus.
A Prefeitura de Vitória informou que realiza o monitoramento do vírus da raiva na população de morcegos encontrados em todo o município. Além disso, não há registro de ataques dos mamíferos voadores a pessoas.

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