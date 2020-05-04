Carro capota ao cair da garagem de prédio na Praia do Canto

De acordo com informações divulgadas por familiares da idosa, que não teve a identidade revelada, o acidente ocorreu no momento em ela que colocava o carro na vaga da garagem. A motorista teria confundido o pedal do freio com o do acelerador. Com a confusão o carro acelerou, colidiu contra a parede da garagem que fica acima da rampa e acabou caindo capotado.