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Carro capota ao cair da garagem de prédio na Praia do Canto

Segundo familiares, a motorista, uma idosa de 84 anos,  confundiu os pedais do carro automático e acelerou o veículo que colidiu contra a parede e caiu capotado na rampa. A idosa teve ferimentos leves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 16:59

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 16:59

Carro capota após a motorista confundir os pedais do carro automático. Crédito: Internauta/Eugênio Bortoluzzi
A imagem de um carro capotado na rampa da garagem de um edifício residencial, na Praia do Canto, em Vitória, chamou a atenção de quem passou pelo local no final da manhã desta segunda-feira (04). A motorista, uma idosa de 84 anos, acabou confundindo o câmbio do veículo automático e causou  o acidente. Ela foi socorrida com ferimentos leves pelo neto. Uma ambulância também foi acionada para prestar os primeiros socorros à vítima.
De acordo com informações divulgadas por familiares da idosa, que não teve a identidade revelada, o acidente ocorreu no momento em ela que colocava o carro na vaga da garagem. A motorista teria confundido o pedal do freio com o do acelerador. Com a confusão o carro acelerou, colidiu contra a parede da garagem que fica acima da rampa e acabou caindo capotado.
Ainda segundo familiares, a idosa foi socorrida pelo neto, aparentemente sem ferimentos graves. Entretanto, ficou muito nervosa com toda a situação. A motorista foi imobilizada por uma equipe do Samu e encaminhada para um hospital local para a realização de exames médicos. 
Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local e realizou um boletim de ocorrência sobre o caso.

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