Ônibus em Vitória: greve deve continuar no fim de semana, diz sindicato

Em nova rodada de negociações, não houve acordo entre trabalhadores e empresas para retomar as atividades. Segundo o Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES), todos os trabalhadores da Tabuazeiro estão há 60 dias sem receber os salários. A paralisação teve início na manhã da segunda-feira (27). Motoristas e cobradores das outras duas empresas que operam na Capital, em apoio aos trabalhadores que tiveram os salários atrasados, também resolveram paralisar as atividades.