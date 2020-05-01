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Sem acordo

Ônibus em Vitória: greve deve continuar no fim de semana, diz sindicato

Justiça enviou ofício para a Prefeitura de Vitória sobre a possibilidade de se adiantar verbas a serem destinadas a empresas, para que elas possam pagar salários atrasados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 09:58

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 09:58

Vitória - ES - Coronavírus - Ponto de ônibus na avenida Jerônimo Monteiro, Centro.
Ponto de ônibus na avenida Jerônimo Monteiro, Centro: nova rodada de negociação está marcada para a segunda-feira Crédito: Vitor Jubini
paralisação dos ônibus municipais de Vitória, os verdinhos, ainda vai durar todo o final de semana. Em reunião de conciliação online na noite da última quinta-feira (30), rodoviários, representantes das empresas de ônibus e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) enviaram um ofício à Prefeitura de Vitória, para que o município adiante parte das verbas de custeio do sistema municipal de transporte público para a Viação Tabuazeiro, que está com os salários dos funcionários atrasados. 
Em nova rodada de negociações, não houve acordo entre trabalhadores e empresas para retomar as atividades. Segundo o Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES), todos os trabalhadores da Tabuazeiro estão há 60 dias sem receber os salários. A paralisação teve início na manhã da segunda-feira (27). Motoristas e cobradores das outras duas empresas que operam na Capital, em apoio aos trabalhadores que tiveram os salários atrasados, também resolveram paralisar as atividades.
Na quarta-feira (29), a Justiça estabeleceu multa diária de R$ 200 mil para o sindicato caso não fosse cumprido o percentual mínimo de circulação dos ônibus.  O desembargador Mario Ribeiro Cantarino Neto determinou que 30% dos funcionários da Tabuazeiro mantivessem suas atividades, ao mesmo tempo que trabalhadores das outras empresas retomassem o trabalho. Motoristas e cobradores das outras duas empresas que operam na Capital, em apoio aos trabalhadores que tiveram os salários atrasados, também resolveram paralisar as atividades.
Ônibus em Vitória - greve deve continuar no fim de semana, diz sindicato
Ainda sem acordo entre as partes, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) marcou uma nova reunião de conciliação para a próxima segunda-feira (4), às 16h. Atendendo ao pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT-ES), a Justiça oficiou a Prefeitura de Vitória para que se manifeste sobre a possibilidade de adiantar o pagamento à empresa.
Com a paralisação da linha municipal, os ônibus da rede metropolitana, o Transcol, estão mais cheios do que o normal, algo que foi reconhecido pelo secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, na última quinta-feira (30). Com os veículos mais cheios também aumenta a preocupação com o contágio pelo novo coronavírus.

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