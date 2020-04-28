Deste essa segunda-feira (27), greve era aderida por três empresas: Grande Vitória, Unimar e Tabuazeiro Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Greve dos rodoviários: Justiça determina volta dos ônibus em Vitória

A Justiça do Trabalho determinou que a greve dos rodoviários de Vitória deve ser suspensa parcial e imediatamente. Duas das três empresas que estão paradas devem voltar a operar normalmente; enquanto a terceira  responsável pelos ônibus apelidados de verdinhos  poderá retomar as atividades com 30% da frota.

A paralisação foi considerada abusiva por não ter atendido a algumas exigências previstas em lei. "Por mera solidariedade, a Viação Grande Vitória e a Unimar Transportes aderiram ao movimento sem comunicar a população com uma antecedência mínima de 72 horas e sem garantir a prestação mínima do serviço, que é considerado essencial", destacou.

O desembargador também entendeu que tal atitude vai "causar danos irreparáveis e irreversíveis à toda coletividade, já aturdida pela pandemia. Além de impactar ainda mais negativamente nas finanças das empresas operadoras". Fatos que contribuíram para a decisão pelo fim parcial da greve.

COMO FICA A CIRCULAÇÃO DOS ÔNIBUS EM VITÓRIA

Viação Grande Vitória S/A: deverá voltar com a circulação de 100% da frota prevista para a pandemia;

deverá voltar com a circulação de 100% da frota prevista para a pandemia; Unimar Transportes Ltda: também deverá voltar com a circulação de toda a frota programada para o período de pandemia;

também deverá voltar com a circulação de toda a frota programada para o período de pandemia; Viação Tabuazeiro Ltda: deverá funcionar com, pelo menos, 30% da frota prevista para circular durante a pandemia.

Em todos os casos, os ônibus deverão circular com a quantidade de empregados necessária para que a operação das linhas não seja prejudicada. Vale ressaltar que as medidas diferenciadas são consequência das causas que motivaram as respectivas empresas a aderirem à greve.

A CAUSA E A EVOLUÇÃO DA GREVE