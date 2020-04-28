Vidro aberto em Vila Velha: motoristas de aplicativo concordam com parte da lei

Motoristas de aplicativo e taxistas precisam andar com os vidros dos carros fechados no município Crédito: Mercello Casal Jr./ Agência Brasil

A lei sancionada em Vila Velha que proíbe motoristas de aplicativo de andarem com o vidro do carro aberto durante a pandemia de coronavírus gerou muita repercussão entre a categoria.

"A multa é uma forma um pouco agressiva. Devia partir mais de um trabalho de conscientização. É uma multa muito pesada", comentou Luiz Fernando Müller, presidente da associação.

Müller acha a regra necessária, porém contou que a associação já vem recomendando aos motoristas, desde o início da pandemia, que só circulem com os vidros abertos. "É uma orientação da associação e das próprias plataformas para aumentar a segurança dos nossos profissionais", afirmou o presidente da Amapes, que relatou ter ciência de dois casos suspeitos de coronavírus entre a categoria no Estado.

A LEI

O prefeito de Vila Velha, Max Filho , sancionou nesta segunda-feira (27) uma lei aprovada na Câmara de Vereadores que proíbe motoristas de aplicativo e taxistas de andarem com os vidros dos carros fechados no município.

A medida serve para reduzir as chances de transmissão do coronavírus entre clientes e condutores em Vila Velha, cidade com mais casos confirmados da doença no Espírito Santo - são 495 registros e 11 mortes por Covid-19.