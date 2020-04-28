Taxistas e motoristas de aplicativo têm que andar de vidro aberto em Vila Velha

Uber Crédito: Mercello Casal Jr./ Agência Brasil

O prefeito de Vila Velha Max Filho , sancionou nesta segunda-feira (27) uma lei aprovada na Câmara de Vereadores que proíbe motoristas de aplicativo e taxistas de andarem com os vidros dos carros fechados no município.

A medida serve para reduzir as chances de transmissão do coronavírus entre clientes e condutores em Vila Velha, cidade com mais casos confirmados da doença no Estado - são 495 registros e 11 mortes por Covid-19.

Quem descumprir a regra pode ser multado em até R$ 3,4 mil. A lei, de autoria do vereador Reginaldo Almeida, determina que táxis e carros de aplicativo circulem, obrigatoriamente, com as janelas abertas em mais de 70% de sua área total. A norma vale também para os ônibus utilizados no transporte remunerado de passageiros e com caráter de linha.

A lei entrou em vigor nesta terça-feira (28). Caberá agora à prefeitura regulamentá-la em um prazo de 15 dias e definir como será feita a fiscalização. Nos veículos, os motoristas devem fixar cartazes e/ou adesivos, contendo orientações acerca das medidas a serem adotadas para se evitar a infecção, com a finalidade de evitar a sua propagação, e os contatos telefônicos e endereços eletrônicos dos órgãos de saúde responsáveis.

Os veículos equipados com ar condicionado, que possuem suas janelas blindadas, sem possibilidade de abertura, deverão ter equipamento que garanta a troca de ar do interior dos veículos de forma automática.