Rodoviários fazem paralisação em empresa de ônibus que opera em Vitória

Rodoviários da Tabuazeiro cruzaram os braços nesta quinta Crédito: Reprodução/ Sindirodoviários

Motoristas e cobradores da Viação Tabuazeiro fazem uma paralisação na manhã desta quinta-feira (23). A empresa é uma das três que operam linhas do Sistema Municipal de Transporte de Vitória , os conhecidos ônibus verdinhos.

A paralisação começou por volta das 4h e os rodoviários cobram salário atrasado. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), a empresa ainda não depositou o pagamento que deveria ter caído até o quinto dia útil do mês.

Parte dos trabalhadores se concentra na porta da garagem da empresa, localizada na BR 101, no bairro Planalto de Carapina, na Serra

Quase 100 ônibus estão parados, segundo o Sindirodoviários, afetando passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.

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