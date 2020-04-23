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Tabuazeiro

Rodoviários fazem paralisação em empresa de ônibus que opera em Vitória

Paralisação atinge a Viação Tabuazeiro. A empresa é uma das três que operam linhas do Sistema Municipal de Transporte de Vitória, os conhecidos ônibus verdinhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 06:41

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 06:41

Rodoviários da Tabuazeiro cruzaram os braços nesta quinta
Rodoviários da Tabuazeiro cruzaram os braços nesta quinta Crédito: Reprodução/ Sindirodoviários
Motoristas e cobradores da Viação Tabuazeiro fazem uma paralisação na manhã desta quinta-feira (23). A empresa é uma das três que operam linhas do Sistema Municipal de Transporte de Vitória, os conhecidos ônibus verdinhos.
A paralisação começou por volta das 4h e os rodoviários cobram salário atrasado. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), a empresa ainda não depositou o pagamento que deveria ter caído até o quinto dia útil do mês.

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Parte dos trabalhadores se concentra na porta da garagem da empresa, localizada na BR 101, no bairro Planalto de Carapina, na Serra.
Quase 100 ônibus estão parados, segundo o Sindirodoviários, afetando passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.

OUTRO LADO

A reportagem procurou o  Setpes (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo),  que representa as viações de ônibus. O Sindicato afirmou que esse é um "caso isolado", mas que tem  "ciência das dificuldades que o transporte municipal de vitória vem passando ao longo do tempo, vindo a agravar com a situação atual" e que vai interceder para tentar solucionar o problema.

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