O secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno, fez um apelo ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) para que a categoria volte ao trabalho em Vitória.
Motoristas e cobradores iniciaram uma paralisação total nos ônibus municipais na última segunda-feira (27) e, desde então, os coletivos "verdinhos" não estão circulando em Vitória.
Com isso, os ônibus Transcol, que são os únicos em circulação em Vitória, estão mais cheios, o que oferece mais risco de contágio de coronavírus para rodoviários e passageiros.
Secretário faz apelo para que rodoviários voltem ao trabalho em Vitória
A reportagem da TV Gazeta mostrou, no Bom Dia ES, ônibus do Transcol lotados circulando pela rodovia Serafim Derenzi. "Infelizmente, isso está acontecendo em Vitória. Fazemos, inclusive, um apelo ao sindicato de que possa voltar ao serviço. Estamos vendo o transtorno que está causando nesse momento. Já solicitamos à Ceturb que fizesse o reforço das linhas da Serafim Derenzi", afirmou Damasceno, em entrevista à TV Gazeta.
Já o Sindirodoviários alega que não está liderando a paralisação em Vitória e que a decisão de continuar de braços cruzados partiu dos próprios trabalhadores e não da entidade.
CARTÃO GV
Para reforçar o uso do CartãoGV (Bilhete Único Metropolitano) em prevenção ao novo coronavírus, começou a ser comercializada, nesta quarta-feira (29), uma versão pré-paga do cartão.
"Evitamos um fator de contaminação, que é o contato do passageiro com o cobrador. Ainda temos 30% que utilizam o dinheiro e queremos atingir esse público", declarou o secretário.
Será possível adquirir a nova modalidade do CartãoGV pelo valor de duas tarifas (ida e volta - R$ 7,80), com os cobradores nos coletivos. Este cartão pode ser recarregado (inclusive via aplicativo, on-line ou no autoatendimento), mas não terá o CPF vinculado. Desta forma, em caso de perda ou roubo não será possível reaver os créditos. Assim, é recomendável procurar os postos do GVbus ou agentes de venda para cadastrar o CPF assim que possível.