A reportagem da TV Gazeta mostrou ônibus do Transcol lotados circulando pela rodovia Serafim Derenze por causa da paralisação nos coletivos municipais Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno, fez um apelo ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) para que a categoria volte ao trabalho em Vitória

Com isso, os ônibus Transcol, que são os únicos em circulação em Vitória, estão mais cheios, o que oferece mais risco de contágio de coronavírus para rodoviários e passageiros.

Your browser does not support the audio element. Secretário faz apelo para que rodoviários voltem ao trabalho em Vitória

A reportagem da TV Gazeta mostrou, no Bom Dia ES, ônibus do Transcol lotados circulando pela rodovia Serafim Derenzi. "Infelizmente, isso está acontecendo em Vitória. Fazemos, inclusive, um apelo ao sindicato de que possa voltar ao serviço. Estamos vendo o transtorno que está causando nesse momento. Já solicitamos à Ceturb que fizesse o reforço das linhas da Serafim Derenzi", afirmou Damasceno, em entrevista à TV Gazeta.

Já o Sindirodoviários alega que não está liderando a paralisação em Vitória e que a decisão de continuar de braços cruzados partiu dos próprios trabalhadores e não da entidade.

CARTÃO GV

Para reforçar o uso do CartãoGV (Bilhete Único Metropolitano) em prevenção ao novo coronavírus, começou a ser comercializada, nesta quarta-feira (29), uma versão pré-paga do cartão.

"Evitamos um fator de contaminação, que é o contato do passageiro com o cobrador. Ainda temos 30% que utilizam o dinheiro e queremos atingir esse público", declarou o secretário.