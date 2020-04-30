Rodoviários da Tabuazeiro cruzaram os braços nesta quinta Crédito: Reprodução/ Sindirodoviários

A paralisação total dos rodoviários que atuam nos ônibus "verdinhos" entrou em seu quarto dia. Eles protestam contra atraso de salário e benefícios na Viação Tabuazeiro, uma das três empresas que operam o Sistema Municipal de Transporte. Motoristas e cobradores das outras duas empresas também decidiram cruzar os braços em apoio aos colegas.

Your browser does not support the audio element. Mesmo com multa imposta pelo TRT, rodoviários seguem parados em Vitória

A nova decisão do magistrado atendeu parcialmente ao pedido do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado (Setpes) , feito ainda nesta quarta-feira (29). O desembargador ressaltou que a multa fixada passará a incidir a partir do recebimento da notificação pelo Sindirodoviários.

SINDIRODOVIÁRIOS

O Sindirodoviários confirma que recebeu a notificação, mas alega que não está liderando a paralisação em Vitória e que a decisão de continuar de braços cruzados partiu dos próprios trabalhadores e não da entidade.

Nesta quarta, o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, garantiu que a entidade orientou os empregados a retornarem as atividades. Apesar da nossa orientação, os trabalhadores estão sem receber há mais de 50 dias, enfrentando grandes dificuldades. Eles disseram que os ônibus só voltarão a circular quando houver uma proposta por parte da prefeitura ou do Setpes que os beneficie. Nós estamos ajudando a eles com cestas básicas para não deixá-los desamparados, já que alguns estão passando fome, disse.

PREFEITURA DE VITÓRIA