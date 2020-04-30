Mesmo com a decisão do desembargador Mario Ribeiro Cantarino Neto, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), que estabeleceu uma multa de R$ 200 mil contra o Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) caso a paralisação da categoria continue na Capital, os ônibus municipais seguem sem circular na manhã desta quinta-feira (30) em Vitória.
A paralisação total dos rodoviários que atuam nos ônibus "verdinhos" entrou em seu quarto dia. Eles protestam contra atraso de salário e benefícios na Viação Tabuazeiro, uma das três empresas que operam o Sistema Municipal de Transporte. Motoristas e cobradores das outras duas empresas também decidiram cruzar os braços em apoio aos colegas.
O desembargador determinou, às 19h36 desta quarta-feira (29), o pagamento de multa diária no valor de R$ 200 mil em caso de descumprimento da liminar que impõe parcialmente o fim da greve dos rodoviários em Vitória. A decisão anterior havia imposto que duas das três empresas de ônibus municipais que estão paradas deveriam voltar a operar normalmente, enquanto a terceira (que é a Tabuazeiro) deveria retomar às atividades com 30% da frota.
Mesmo com multa imposta pelo TRT, rodoviários seguem parados em Vitória
A nova decisão do magistrado atendeu parcialmente ao pedido do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado (Setpes), feito ainda nesta quarta-feira (29). O desembargador ressaltou que a multa fixada passará a incidir a partir do recebimento da notificação pelo Sindirodoviários.
SINDIRODOVIÁRIOS
O Sindirodoviários confirma que recebeu a notificação, mas alega que não está liderando a paralisação em Vitória e que a decisão de continuar de braços cruzados partiu dos próprios trabalhadores e não da entidade.
Nesta quarta, o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, garantiu que a entidade orientou os empregados a retornarem as atividades. Apesar da nossa orientação, os trabalhadores estão sem receber há mais de 50 dias, enfrentando grandes dificuldades. Eles disseram que os ônibus só voltarão a circular quando houver uma proposta por parte da prefeitura ou do Setpes que os beneficie. Nós estamos ajudando a eles com cestas básicas para não deixá-los desamparados, já que alguns estão passando fome, disse.
PREFEITURA DE VITÓRIA
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória disse que o sistema de transporte municipal está sendo integrado ao sistema Transcol, do Governo do Estado. Ainda informou que, para aliviar o fluxo de caixa das empresas de ônibus, o órgão estuda a possibilidade de adquirir por antecipação crédito referente a três meses de vale-transporte dos servidores, para serem usados no decorrer do ano, o que significaria um montante aproximado antecipado de R$ 1,5 milhão.