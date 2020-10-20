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Criança morreu

Fogo em prédio da Praia do Canto pode ter começado no ar-condicionado, diz síndico

'A porta estava fechada porque eles estavam conversando na casa. Tinha muita roupa onde o fogo se alastrou', disse o síndico do prédio, Flaubert Fregonassi. Um menino de 4 anos morreu e uma idosa foi levada para o hospital após o incêndio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 08:50

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 08:50

Uma criança morreu no incêndio
Síndico fala sobre incêndio em prédio na Praia do Canto Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O síndico do Edifício Pintor Fanzeres, na Praia do Canto, em Vitória, onde o terceiro andar foi atingido por um incêndio nesta segunda-feira (19), disse que uma das possibilidades é de que o fogo tenha começado no ar-condicionado do quarto de um dos apartamentos.
Uma criança de 4 anos morreu e uma idosa foi levada para o hospital após o incêndio. "Dizem que foi um curto que deu no ar-condicionado e a criança estava dormindo dentro do quarto. A porta estava fechada porque eles estavam conversando na casa. Tinha muita roupa onde o fogo se alastrou", relatou o síndico Flaubert Fregonassi, em entrevista à TV Gazeta.
O síndico afirmou que ficou bastante abalado com a morte. "Conhecia a família toda. É uma perda lamentável, uma criança de 4 anos. É muito difícil, muito chocante", lamentou.

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O edifício foi interditado pela Defesa Civil e vai passar por uma nova avaliação na manhã desta terça-feira (20). A morte do menino foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h40 desta segunda-feira, mais de duas horas depois dele ter sido retirado do apartamento em chamas.
A criança permaneceu na ambulância por todo esse tempo, recebendo o socorro e as tentativas de reanimação no local. As causas do incêndio ainda não foram apuradas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado em um dos quartos do apartamento, que fica no terceiro andar do Edifício Pintor Fanzeres, na avenida Rio Branco. Seis pessoas estavam no local: duas crianças, mãe, pai, avó e a babá.
As crianças estavam em um dos quartos do apartamento. Uma delas, a mais velha, estava com a babá, que conseguiu tirá-lo quando o fogo começou. A mais nova, porém, ficou no quarto e inalou bastante fumaça. Os familiares não conseguiram socorrê-la, pois a residência já estava tomada pela fumaça.

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