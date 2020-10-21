A dinâmica do incêndio em apartamento que matou criança em Vitória

Corpo de Bombeiros faz vistoria no prédio, na Praia do Canto, onde aconteceu um incêndio Crédito: Vitor Jubini

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a partir do momento em que a família ouviu "fogo", o pai das crianças pediu para que todos saíssem do apartamento. A babá pegou o menino de 6 anos, que estava na sala, e saiu do local. A mãe foi até o "quarto 1" para pegar a avó e o pai saiu para pegar o extintor no corredor.

Devido às chamas, a mãe não conseguiu sair com a avó e ficou presa no "quarto 1". A babá conseguiu descer com a criança de 6 anos, mas nem ela nem o pai conseguiram voltar para pegar o menino de 4 anos que estava no "quarto 2".

Quase meia hora depois do início do incêndio, equipes do Corpo de Bombeiros que chegaram ao local foram fazer o resgate da mãe e da avó. Uma das equipes tentava retirá-las do local pela janela do edifício e outra por dentro do prédio.

Por volta das 13h30, o corpo do menino foi enterrado no cemitério Parque da Paz, em Alterosas, na Serra.

APURAÇÃO

Na terça-feira (20), uma equipe do Corpo de Bombeiros e outra da Perícia da Polícia Civil estiveram no apartamento para coletar informações e indicar o que teria provocado o incêndio. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que as circunstâncias do incêndio estão sendo apuradas, inicialmente, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o laudo pericial deve ser concluído em 30 dias.

VOLTA DOS MORADORES

Os moradores puderam retornar para o prédio durante esta terça-feira (20), ainda com o forte odor de fumaça, após a limpeza dos corredores do condomínio.

"O quarto da suíte foi o mais destruído. As primeiras informações é de que o fogo começou no quarto da suíte, onde havia, inclusive, duas araras de roupas. Eles moravam aqui no prédio havia pouco mais de dois meses, já que durante um mês apenas reformaram o apartamento", explicou o síndico Flaubert Fregonassi.

Flaubert mora no apartamento exatamente embaixo do imóvel que pegou fogo e disse que demorou para perceber o incêndio. "Foram as pessoas dos outros prédios que avisaram que estava tendo fogo. Comecei a socorrer minha tia de 94 anos e também os moradores de outros apartamentos do meu andar, a maioria idosos", detalhou o síndico, que rapidamente fechou o gás do prédio para evitar uma tragédia ainda maior.

O porteiro Albert Coutinho, 54 anos, trabalha no prédio há 27 anos e contou que nunca passou por nada parecido. "Foram os moradores do prédio da frente que viram a fumaça saindo e me avisaram, pois o apartamento atingido fica nos fundos. Eu subi com extintor nas mãos, outras pessoas já puxavam a mangueira. Mas a fumaça já estava intensa, não conseguíamos entrar no terceiro andar ", lembrou o porteiro, que havia virado a noite acordado.