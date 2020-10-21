Incêndio em apartamento de Vitória acende alerta para cuidados com parte elétrica

O incêndio que atingiu um apartamento em um prédio na Praia do Canto e vitimou uma criança de quatro anos tem como uma das suspeitas da origem do fogo a parte elétrica, segundo os bombeiros. Isso acende um alerta sobre os cuidados a serem tomados nas residências com a instalação de todos os tipos de equipamentos que demandam energia. Por isso, uma especialista dá dicas do que fazer para que não haja problemas com a parte elétrica de imóveis.
Em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES, Liane Destéfani, destacou a necessidade de um planejamento para uma boa instalação elétrica.
A primeira parte de uma boa instalação elétrica é o planejamento. Entender quantos equipamentos são necessários no ambiente e quanto de carga a gente precisa nessa instalação. Então, a gente precisa entender quantas tomadas e quantos equipamentos para projetar as instalações no ambiente. E não sobrecarregar tomadas e fiação que possam estar neste espaço. Então, é contratar um profissional arquiteto ou engenheiro para calcular muito bem essas instalações, destacou.
PERIGOS
Não ter um planejamento pode ser perigoso para a estrutura com a possibilidade de sobrecargas e, principalmente, o que ela pode causar. No caso de fios antigos ou desencapados, e até mesmo carregadores de celulares ligados na tomada sem uso, a especialista faz um alerta.
A fiação elétrica leva uma carga muito alta e, com um toque de fios desencapados, ela pode gerar faíscas, que levam a um incêndio. Ou até mesmo a sobrecarga de equipamentos como adaptadores, fontes ou espetos de muitas tomadas. Por exemplo, a tomada do celular carregando é um risco, porque aquele equipamento está sugando uma carga elétrica e não está levando a lugar nenhum. Uma hora ele pode superaquecer e esse superaquecimento pode danificar o equipamento ou gerar um incêndio, explicou.
AR-CONDICIONADO
Outro fator importante lembrado pela profissional são os aparelhos de ar-condicionado. Em caso de troca do equipamento, deve-se checar as instalações para o novo, a fim de evitar sobrecargas ou outros danos na parte elétrica.
Incendio em apartamento de Vitória acende alerta para cuidados com parte elétrica
Muitas vezes as pessoas substituem um aparelho de ar-condicionado e não fazem a substituição da instalação elétrica que seja adequada para aquele aparelho. Porque a gente tem muitos edifícios antigos, que tinham sistemas antigos de climatização. E hoje os sistemas são mais novos, mas solicitam uma carga diferenciada. É preciso projetar isso e instalar corretamente de acordo com a necessidade do aparelho, disse.
DISJUNTOR
Outra parte fundamental do sistema elétrico destacado pela profissional é o disjuntor. Segundo Liane, o quadro é importante para a segurança do imóvel, visto que ele é projetado para desarmar em casos de sobrecarga, protegendo as pessoas e os equipamentos.
A caixa de disjuntores tem que ser bem organizada, com a setorização de todos os circuitos elétricos. E é um sistema de segurança, pois caso haja uma sobrecarga ele vai desarmar e proteger tanto equipamentos quanto às pessoas. Então, é parte importante do sistema elétrico e precisa se projetar e executar de maneira correta, completou.