EDP alerta para ação de golpistas que ameaçam suspender energia elétrica

Cobranças são feitas apenas pela fatura de energia, alerta a EDP Crédito: Fernando Madeira

A EDP afirma ter recebido relatos recentes de comerciantes e populares que foram vítimas de golpistas que, por telefone ou até presencialmente, se passavam por funcionários da empresa, faziam cobranças irregulares e até ameaçavam a suspensão do serviço caso o indivíduo não realizasse um depósito. Por isso, a concessionária que presta serviço de energia elétrica no Espírito Santo orienta a população para cuidado com golpes. Segundo a EDP, funcionários não realizam vistorias internas em residências e não são permitidas cobranças adicionais além da fatura.

A Distribuidora informa que além dos próprios trabalhadores, os prestadores de serviços/terceiros podem ser identificados por meio de uniforme com a logomarca da Companhia. Os veículos usados na realização de serviços são padronizados e exibem a frase "A serviço da EDP".

Durante o serviço prestado, o consumidor deve permitir o acesso do funcionário somente ao medidor de energia, já que os funcionários não entram em residências. Em hipótese alguma os clientes devem pagar por serviços prestados em domicílio, que são cobrados na fatura de energia.

Em casos de inspeções de combate ao furto de energia, é lavrado um Termo de Ocorrência de Irregularidade, sendo que posteriormente é enviado o demonstrativo de cálculo com a apuração das diferenças de consumo não registrados, e informado o prazo para apresentação do recurso.