A polêmica tese que critica a guerra contra as drogas no México: 'Os cartéis não existem'

Se você for agora ao México e perguntar a qualquer pessoa o que pensa sobre o narcotráfico, ela dirá que os traficantes são muito poderosos, que controlam o país, que são a mesma coisa que o Estado. Mais do que isso: que o Estado é o narcotráfico. E exatamente a mesma coisa será dita por uma pessoa na Espanha se você lhe fizer a mesma pergunta sobre o México.